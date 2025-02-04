Karabük Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Hedefleri Belirlendi

Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinde Akademik Kurul Toplantısına katılan Prof. Dr. Fatih Kırışık ; fakültenin akademik çalışmaları, öğrenci başarıları ve teknolojik alt yapısıyla Türkiye'nin en iyi iletişim fakültelerinden biri olduğunu söyledi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa İnce ve Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk, Fakülte Sekreteri Hayati Demir ile akademisyenler katıldı.

Toplantıda, fakültenin yeni döneme ilişkin hedefleri, akademik kaliteyi artırmaya yönelik projeler ve stratejik planlamalar ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, fakültenin başarılarına vurgu yaparak öğrencilerin ve akademik kadronun ulusal çapta kazandığı ödüllerle fakültenin güçlü konumunu pekiştirdiğini belirtti. Rektör Kırışık, hem akademik personelin hem de öğrencilerin elde ettiği başarılarla, fakültenin kalitesini ortaya koyduğunu ifade ederek "Hedefimiz bu başarıyı daha da ileriye taşımak ve geleceğin en iyi iletişim fakültesi olma noktasına ulaştırmak." dedi.

Yapay zeka ve sosyal medyanın iletişim alanındaki etkilerine dikkat çekerek fakültenin bu alanlara daha fazla yönelmesi gerektiğini aktaran Kırışık, "Yapay zekayı bir tehdit değil, fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Üniversitemiz bu konuda önemli çalışmalar yürütüyor ve siz akademisyenlerden de bu alanda araştırmalar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Kırışık, yapay zekayla ilgili yapılacak bilimsel çalışmalara her türlü desteği vereceklerini de belirtti.

Toplantı, akademisyenlerin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi. - KARABÜK