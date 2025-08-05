Karabük'teki Çocuklar Orman Fidanlarına Sahip Çıkıyor

Karabük'te bir grup gönüllü çocuk, orman yangınlarının ardından fidanlara sahip çıkmak amacıyla farklı noktalarda sulama ve çevre temizliği çalışmaları yürütüyor.

Kentte yaşanan orman yangınları sonrası duydukları üzüntüyü harekete dönüştüren çocuklar, sıcak havaların da etkisiyle kuruma riski taşıyan fidanlara can suyu vermek için gönüllü olarak bir araya geldi. Çalışmalarının ikinci gününde Bulak Mezarlığı'na giden çocuklar, buradaki fidanları sulayıp çevre ve mezar temizliği yaptı.

Çocuklardan Elmas Kaçar, ormanlara girişlerin tedbir amacıyla yasaklandığını belirterek, "Biz de yangınlardan sonra mezarlıkta gördüğünüz küçük fidanları, küçük ağaçları, büyüyememiş olan fidanları sulamaya karar verdik. Hepimiz toplandık. Birlikte ne kadar yaparsak o kadar iyi. Bu yüzden gördüğünüz fidanları birinci gün kardeşim ve kuzenimle birlikte yaptık. Mezarlıkları temizledik, fidanları suladık. Sonra ortalığı süpürdük, çöpleri topladık" dedi.

Sosyal medyadaki çağrının karşılık bulmasının ardından sayılarının artmaya başladığını ifade eden Kaçar, "Birinci gün yaptığımız işleri görenler bizimle gurur duydu, yorumlara falan yazdılar. Biz de o yorumları görünce daha çok motive olduk. Bugün daha çok takipçimiz var, daha çok sulayacağız" diye konuştu.

"2011 yılında sonra doğanlara alfa kuşağı deniliyor" diyen Kaçar, "Hepimiz Alfa kuşağıyız. Biz elimizden geldiği kadar doğamızı temiz tutuyoruz. Ağaçları, fidanları suluyoruz. Ortalığı kirletmemeye çalışıyoruz. Doğamızı da seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

Anne Kübra Kaçar ise çocukların planladıkları bu proje ile ilgili kendilerine talepte bulunduklarında mutluluk duyduklarını aktararak, şunları söyledi: " Biz de onlara destek veriyoruz. Sizlerin de desteğini bekliyoruz. Fidanlarımız, ağaçlarımız çoğalsın, ormanlarımız yok olmasın."

Çocuklar, önümüzdeki günlerde Karabük'te farklı alanlarda da sulama ve temizlik çalışmalarına devam edecekleri öğrenildi. - KARABÜK