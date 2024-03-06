Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Deprem Tatbikatı Gerçeği Arattı

Güncelleme:

Karabük'te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbikatta, arama kurtarma ekipleri ve jandarmanın hızlı ve etkin müdahalesi sergilendi.

Karabük'te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Karabük'te 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikleri düzenleniyor. Okullarda başlayan deprem anı ve tahliye tatbikatlarının ardından Safranbolu ilçesine bağlı Kadıbükü Köyü köprüsünde Saha Uzantılı Tamp Deprem Tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği 6,4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler harekete geçirildi. İldeki kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk önce depremin meydana getirdiği hasar sonrası dereye uçan aracın üzerinde mahsur kalan bir vatandaş bot yardımıyla kurtarıldı. Deprem sonrası mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Daha sonra deprem nedeniyle yıkılan alanda Jandarma Arama-Kurtarma Köpeği'nin yerini tespit ettiği afetzede ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılırken, yakınlarının kurtarılması için alana girmeye çalışan vatandaşlara yönelik jandarmanın müdahalesi gerçeği aratmadı.

Tatbikat itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmesiyle sona erdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, Deprem Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Erbay, "Ülkemiz artık deprem bölgesi. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerde de 53 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. 100 binin üzerinde vatandaşımızda yaralandı. Onun için depremlere karşı her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Etkin müdahale, hızlı müdahale için bu tür tatbikatlarda müdahale gücümüzü daha çok kuvvetlendiriyoruz. Bu tür tatbikatları sürdüreceğiz. Hızlı ve etkin bir müdahale için canlar kurtarmaya devam edeceğiz inşallah" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Deprem Tatbikatı Deprem Haftası Karabük Deprem Deprem Güvenlik Acil Durum Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte 2 özeti! Gülnur Efe kimdir? Memleket Partisi Manisa Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe kaç yaşında, nereli? Celalettin Denli kimdir? Memleket Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı Celalettin Denli kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Bekir Levent Ersoylu kimdir? Memleket Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Bekir Levent Ersoylu kaç yaşında, nereli? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Atilla Kayhan kimdir? Memleket Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Atilla Kayhan kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Memleket Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli? Seyit Ahmet Koçak kimdir? Memleket Partisi Samsun Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak kaç yaşında, nereli? Kerem Okyay kimdir? Memleket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Kerem Okyay kaç yaşında, nereli? Barış Tunca kimdir? Memleket Partisi Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Barış Tunca kaç yaşında, nereli? 7 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mehmetcan Solak kimdir? Memleket Partisi Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmetcan Solak kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title