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Karabük protokolü bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karabük protokolü bayramlaştı

Karabük Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Karabük Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Karabük Polisevinde il protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Bayramlaşma programına; Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit,kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Gürel, yaptığı konuşmada, bayramların sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve en önemlisi yardımlaşma duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu söyledi.

Gürel ve beraberindekiler, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İtfaiye Merkezine ziyarette bulundu. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Niyazi Güneş Cumhur Ünal Karabük Yerel Haberler

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