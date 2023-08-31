Karabağlar'da 101. Yıl Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı Karabağlar’da coşkuyla kutlandı. Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen Sümer Ezgü konserini, aralarında Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarların da olduğu binlerce vatandaş ilgiyle izledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı Karabağlar'da coşkuyla kutlandı. Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen Sümer Ezgü konserini, aralarında Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarların da olduğu binlerce vatandaş ilgiyle izledi.

Karabağlar'daki kutlama programı kapsamında ilk olarak, Karabağlar Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni gerçekleştirildi. Başkan Selvitopu, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Personel Albay Levent Kamalak'la birlikte anıta çelenk sundu. Törende gaziler, meclis üyeleri, muhtarlar da yer aldı.

Akşam da Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Vali Nevzat Ayaz Parkı'nda Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Sümer Ezgü vatandaşlarla buluştu. Konser öncesi Karabağlar Belediyesi tarafından tüm izleyicilere Türk bayrakları dağıtıldı. Vatandaşlar ellerindeki bayraklarla alanı gelincik tarlasına çevirdiler ve Ezgü'nün seslendirdiği parçalara coşkuyla eşlik ettiler.

"ARKALARINDA HALK VARDI"

Gecenin açılışında alandakilere seslenen Başkan Selvitopu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, bu ülke için canını veren kahramanları rahmet ve minnetle andı. Onların tek derdinin ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak ve sonrasında çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, "Yedi düvele, bütün emperyalist güçlere karşı savaştılar ve ülkemizi kurtarmayı başardılar. Çünkü halk onlara inanmış ve arkalarında durmuştu. Onlar bu inancı boşa çıkarmadılar. 30 Ağustos'un, 29 Ekim'in, 23 Nisan'ın, 19 Mayıs'ın değerini bilmeli ve Cumhuriyeti geleceğe taşımalıyız. Hepinizin Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Bütün şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Nice 30 Ağustoslara" diye konuştu.

Daha sonra sahneye çıkan Sümer Ezgü, "Harmandalı", "İki Keklik", Kütahya'nın Pınarları", "İzmir'in Kavakları", "Çökertme" gibi Anadolu'nun farklı coğrafyalarına ait sevilen türküleri ve İzmir Marşı'nı seyircilerle birlikte seslenirdi. Ayrıca Başkan Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu vatandaşlarla birlikte halay çekti.

Konserin sonunda Başkan Selvitopu, Sümer Ezgü'ye ve orkestra üyelerine doğa dostu fidan sertifikası vererek teşekkür etti.