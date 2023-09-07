Karabağlar Belediyesi'nden Eğitime Büyük Destek

Eğitimi kesintisiz desteklemeye devam eden Karabağlar Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi 22 okulda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Yaz aylarında acil ihtiyaç duyulan okulların iç ve dış cephe boyamalarının yanı sıra, tesisatlarında, kapılarında onarımlar yapıldı. Karabağlar Belediyesi bu çalışmaları yapmak için okullar tatile girmeden önce toplam 4 milyon 150 bin liralık ihale gerçekleştirmişti.

Eğitimi kesintisiz desteklemeye devam eden Karabağlar Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi 22 okulda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Yaz aylarında acil ihtiyaç duyulan okulların iç ve dış cephe boyamalarının yanı sıra, tesisatlarında, kapılarında onarımlar yapıldı. Karabağlar Belediyesi bu çalışmaları yapmak için okullar tatile girmeden önce toplam 4 milyon 150 bin liralık ihale gerçekleştirmişti.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, okulların fiziki koşulları iyi oldukça öğrencilerin ve öğretmenlerinin motivasyonlarının artacağına dikkat çekti. Karabağlar Belediyesi'nin tüm gücüyle eğitimi desteklemeye çalıştığını belirten Başkan Selvitopu, "Bu anlayışımız doğrultusunda görev alanımıza girmemesine karşın çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Okullarımızın bakım onarımları da bunlardan biri. Yaz aylarında acil ihtiyaç duyulan okullarımızda yoğun bir faaliyet yürütüldü. Neredeyse tamamı yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi. Birkaç okulumuzda ise dış cephe boyaması devam ediyor. Onları da en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

İlkokula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye desteği, KARBEM'le 1500 öğrencinin lise ve üniversiteye ücretsiz olarak hazırlanması, uygun fiyatlı Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu gibi çalışmalarla dar gelirli ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Her şey geleceğimiz olan çocuklarımızın donanımlı yetişmesi için. Bu anlayışla hareket etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

ELDEN GEÇİRİLEN OKULLAR

İlk Kurşun İlkokulu, Refet Bele Anaokulu, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Şehit Muhtar Mete Sertbaş Ortaokulu, Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi, Karabağlar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Rıza Özmenoğlu İlkokulu, Şehit Ferdi Tosun Ortaokulu, Semiha Mayda Ortaokulu, Aydınoğlu Mehmet Bey İlkokulu, Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi, Kazım Karabekir Ortaokulu, Muzaffer Erdönmez Ortaokulu, Ahmet Ragıp Üzümcü İlkokulu, Cemilli Midilli Ortaokulu, Seniye Hasan Saray İlkokulu, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Yavuz Selim Ortaokulu, Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu, Şehit Komiser Abdullah Ortanca Ortaokulu, Adil İçer İlkokulu, Zeyni Hanım Ortaokulu.