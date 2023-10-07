Karabağlar Belediyesi'nde 2 Milyar 500 Milyonluk Bütçe Kabul Edildi

Karabağlar Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi 2 milyar 500 milyon lira olarak kabul edildi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, mütevazı bütçeye rağmen kamunun genel çıkarına hizmet eden birçok projeyi yaşama geçirdiklerini vurgulayarak, “Tüm bunları akılla, planla, projeyle ve tasarrufla yaptık. Kendi gücümüzle yaptık. Aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi 2 milyar 500 milyon lira olarak kabul edildi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, mütevazı bütçeye rağmen kamunun genel çıkarına hizmet eden birçok projeyi yaşama geçirdiklerini vurgulayarak, "Tüm bunları akılla, planla, projeyle ve tasarrufla yaptık. Kendi gücümüzle yaptık. Aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Karabağlar Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimi ana hizmet binasındaki meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplantıyı, siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri de izledi.

Toplantının açılışında Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mümtaz Rodos ve Komisyon Başkanvekili İnan Demirgıran, 2024 bütçesiyle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Komisyon Üyesi İbrahim Ulubaş da AK Parti adına görüşlerini paylaştı. Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu ve meclis üyeleri değerlendirmelerini yaptılar.

MÜTEVAZİ BİR RAKAM

Değerlendirmelerin ardından konuşan Başkan Selvitopu, tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, 2 milyar 500 milyon, 500 bin kişinin yaşadığı Karabağlar için mütevazı bir rakam olduğunu vurguladı. Kentsel gelişim bakımından sıkıntılı olan bir ilçede, aklı, plan ve projeyi ön plana çıkararak hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Selvitopu, "Personel sayımız yıllar içinde azalsa bile, hizmetlerimizin sayısı ve kalitesi hızla artıyor. Araç parklarımız gençleşip güçleniyor. Çok personel çalıştırıp maaş ödeyemez kurumlar olduğunu biliyoruz" dedi.

Bu konuda temizlik örneğini veren Başkan Selvitopu, "Belediyelerin öncelikli görevlerinden biri kenti temiz tutmak. Araç gereç, personel sayımızda Çaça sistemine geçtiğimiz için azalma oldu. Şimdi 10 aracın yaptığı işi 1 araç ve daha az personel yapıyor. İşimiz daha düzenli hale geldi ve tasarruf sağladık. Karabağlar Belediyesi olarak bundan sonra da teknolojiden olabildiğince yararlanmaya gayret edeceğiz. İhtiyacımız olduğu kadar personel istihdamı yapacağız. Aksi durumda Karabağlar Belediyesi yatırım yapamaz, hizmet veremez hale gelir" diye konuştu.

"BU İŞLERİ NASIL YAPTIN?"

Başkan Selvitopu, gittiği yerlerde "Başkan bu işleri nasıl yaptın?" sorusuyla karşılaştığını belirterek, "Nasıl yaptık! Kendi gücümüzle yaptık. Çeşitli yerlerden tasarruf ederek artanı yatırıma dönüştürdük. Gereksiz harcamaları kestik. Uzundere Rekreasyon Alanı göreve geldiğimde yarımdı. Tamamladık. Mobilya Akademi, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, 18 semt merkezi tesadüfen mi oldu? Karabağlar'a kazandırdığımız ve burada sayamadığım birçok proje bu anlayış sayesinde, bu mütevazı bütçeyle gerçekleştirildi" dedi.

Görev süresi boyunca müstakil parsel satmadıklarına dikkat çeken Başkan Selvitopu, geçen 10 yılı dolu dolu değerlendirmeye gayret ettiklerini, kentin geleceğe dönük planlarını hazırladıklarını söyledi.

SOKAKLAR ASFALTLANDI

Karabağlar Belediyesi'nin dünya kadar sokağı kendi olanaklarıyla asfaltladığını belirten Başkan Selvitopu, "Karabağlar Belediyesi olarak şu anda İzmir'de en fazla asfaltlama yapan belediyeyiz. Girmediğimiz mahalle kalmadı. Asfalt pilentimiz sürekli çalışıyor. Yeni kazıyıcılar, sericiler, kamyonlar aldık. Bunların hepsi son model araçlar. Bu bütçeyle bu yatırımları yapan bir başka kurum varsa gelsin yarışalım. Kimseden çekindiğimiz yok" dedi.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının geciktirildiğini ve bu nedenle maliyet artışları olduğunu belirten Başkan Selvitopu, "Bu kente kamu yararına hizmet eden kim varsa onu desteklemek gerekir. Siyaset bu tür işlere karıştırılmamalıdır" yorumunu yaptı.

Amatör spor kulüplerine bu yıl 1 milyon lira dağıtıldığını, gelecek yıl bütçesine de 2.5 milyon lira konulduğunu belirten Başkan Selvitopu, "Bu parayı yasanın öngördüğü şekilde kulüplere vereceğiz. Bunu hiç aksatmadan yapan belediyelerdeniz. İhtiyaç duyulduğu anda desteklerimiz devam edecek" dedi.

PARK SAYILARI ARTACAK

Karabağlar Belediyesi'nin park sayısını artırmak için uygun yer arayışını sürdürdüğünü, mevcut parkları hızla yenilediğini hatırlatan Başkan Selvitopu, bu anlamda Üçyol Uğur Mumcu Parkı'nın 29 Ekim'de hizmete açılacağını ve İzmir'in en güzel noktalarından biri olacağını söyledi.

Başkan Selvitopu, General Kazım Özalp, Üçkuyular, Yurtoğlu ve Esendere pazaryerlerinin kente kazandırılacağını vurguladı.

Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Başkan Selvitopu, "Kentsel dönüşüm projelerinin nasıl olması gerektiğini herkese göstereceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın. Özellikle Aşık Veysel, Osman Aksüner ve Aydın mahallelerini kapsayan 106 hektarlık alanda örnek bir projeyi tüm Türkiye'ye göstermeye kararlıyız. Bunu da mütevazı bütçemizle yapacağız" diye konuştu.

Başkan Selvitopu 2024 bütçesinin Karabağlar'a ve Karabağlarlılara hayırlı olmasını diledi.

Başkan Selvitopu'nun değerlendirmelerinin ardından yapılan oylamada, 2024 bütçesi ve performans programı oy çokluğuyla kabul edildi.