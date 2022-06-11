Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'nde İnovasyon Fuarı - Haberler

Karabağlar Belediyesi'nin İzmir'e kazandırdığı Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, İnovasyon Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Merkezi Karabağlar'da bulunan UKEB Okulları'nın bu yıl 6'ncısını düzenlediği fuarda çocuklar projeleriyle yer aldı. Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Meclis Üyesi Can Ersoy, Belediye Başkan Yadımcısı Yaşar Güven Güngörmüş, UKEB Okulları Genel Müdürü Filiz Ulusoy ile çok sayıda veli katıldı.

Projeleri tek tek dolaşan Başkan Selvitopu, çocukları yaratıcı çalışmalarından ötürü kutladı. Hepsine başarılarının devamını dileyen Başkan Selvitopu, "Burada sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Filiz Hanım'a ve okulun değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Burası herkese açık bir merkez" dedi.

İzmir'de çok tartışılan bir binanın, çocukların benimsediği, şenlendirdiği bilim kültür merkezine dönüşme yolculuğunu anlatan Başkan Selvitopu, "Kamu parasıyla yapılmış bir yeri yıkmayı doğru bulmadık. Sonuçta bu şekilde İzmir'e kazandırılmış oldu. Açtığımız günden bu yana da 10 bine yakın öğrencimiz ziyaret etti" diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi eğitime, bilime, kültür ve sanata önem vermeye devam edeceğini belirten Başkan Selvitopu, "Geleceğimiz olan çocukların daha iyi, donanımlı yetişmeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Dar gelirli ailelerimizin çocuklarını ücretsiz olarak lise ve üniversite sınavlarına hazırlıyor, okulların bakım onarımlarını yapıyoruz. İlköğretime başlayan çocuklarımıza Eğitim Kart aracılığıyla kırtasiye desteği sağlıyoruz. Bu anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

UKEB Okulları Genel Müdürü Filiz Ulusoy da Nasreddin Hoca gibi kültürümüzde önemli yer tutan bir figürü bilimle, kültürle buluşturarak İzmir'e kazandırdığı için Başkan Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Etkinlik sonunda çocuklar ve aileler hep birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Ayrıca aileler merkezde yer alan Uzay ve Havacılık Sergisi, deney istasyonları ve sanat atölyelerini dolaşarak bilgi aldı.

ANKA / Yerel