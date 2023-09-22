Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'dan Gazi ve Şehit Yakınlarına Ziyaret

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şubesi'ni ziyaret ederek, gaziler ve şehit yakınlarıyla buluştu.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şubesi'ni ziyaret ederek, gaziler ve şehit yakınlarıyla buluştu.

Dernek Şube Başkanı Recep Doğru, gaziler ve şehit yakınları tarafından kapıda çiçekle karşılanan Başkan Selvitopu, konukseverlikleri nedeniyle dernek yöneticilerine ve üyelerine teşekkür etti. Karabağlar Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Şehitlerimiz bu ülke için canlarını verdiler. Gazilerimiz canlarını ortaya koydular. Sizler için ne yapılsa azdır. Bu konuya yeterince önem vermezsek, vatan, millet sevgimiz lafta kalmış olur" dedi.

Yerel yönetimlerin öncelikli görevlerinin başında gazi ve şehit yakınlarına sahip çıkmak geldiğine dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Karabağlar'a düşen her şehit ateşi bizi de yakıyor. Onlar sonuçta bizim de evladımız! İnşallah bu ülke sıkıntılardan kurtulur ve bu acılar diner. Sonuçta zor bir coğrafyadayız" diye konuştu.

Konurseverlikleri için dernek yöneticilerine, gazi ve şehit yakınlarına teşekkür eden Başkan Selvitopu, "Gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür, şehit yakınlarımıza da bir kez daha sabır diliyorum" dedi.

Dernek Başkanı Doğru ve yöneticiler de Karabağlar Belediyesi'ni her zaman yanlarında gördüklerini vurgulayarak, desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu'na teşekkür ettiler.

Ziyarette Başkan Selvitopu, Doğru'ya çiçek verirken; Doğru da Başkan Selvitopu'na Türk bayrağı armağan etti.