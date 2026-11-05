Karabağ Zaferi’nin 6'ncı yıl dönümü Iğdır’da kutlandı

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Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü, Iğdır'da düzenlenen konser, dans gösterileri, sergi ve Türkiye- Azerbaycan Kardeşlik Yürüyüşü ile kutlandı. Etkinlikler kapsamında 4 binden fazla kişi Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Iğdır Valiliği, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu, Azerbaycan Diaspora Bakanlığı ve Iğdır Azerbaycan Evi iş birliğinde düzenlenen kutlama programı, Iğdır Kültür Merkezi'nde başladı. Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Nahçıvan Devlet Filarmoniyası Dans ve Müzik Topluluğu konser ve dans gösterisi sundu. Etkinlik kapsamında Har-ı Bülbül El Sanatları Sergisi de ziyaretçilere açıldı.

"TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ SONSUZA KADAR YAŞAYACAK"

Programda konuşan Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, kasım ayının Azerbaycan topraklarının 30 yıllık işgalden kurtarıldığı tarihi bir dönem olduğunu belirterek, "Bugün Karabağ Zaferi'nin 6. yılını gururla kutluyoruz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu kutlamanın Iğdır'da yapılması, kardeşliğin en güzel örneklerinden biridir" dedi.

Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar da Karabağ'ın Azerbaycan için taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Karabağ Azerbaycan'dır. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği her türlü engeli aşacak güçtedir. Bu kardeşlik sonsuza kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Nahçıvan'dan programa katılan ve oğlunu Karabağ'da şehit veren bir anne ise yaşadığı acıya rağmen duyduğu gururu dile getirerek, "Oğlum vatan toprakları için şehit oldu. Gururluyum, onurluyum. Azerbaycan'ın sevinci Türkiye'nin, Türkiye'nin sevinci de Azerbaycan'ın sevincidir. Biz iki devlet, bir milletiz" diye konuştu.

KARDEŞLİK YÜRÜYÜŞÜ'NE 4 BİN KİŞİ KATILDI

Kutlama programı kapsamında Haydar Aliyev Parkı önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Atatürk Caddesi, Zübeyde Hanım Bulvarı ve Vali Yolu güzergahını takip eden 4 binden fazla kişi, müzik eşliğinde yaklaşık 5 kilometre yürüdü.

Her yaştan vatandaşın katıldığı yürüyüşte, "İki devlet, tek millet" sloganları atıldı. Katılımcılar, Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan halkı açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dayanışma mesajlarını yineledi.

Kaynak: ANKA