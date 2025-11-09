Haberler

Karabağ Zaferi'nin 5. Yıldönümü Tekirdağ'da Coşku ile Kutlandı

Karabağ Zaferi'nin 5. Yıldönümü Tekirdağ'da Coşku ile Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi’nin 5. yıl dönümü, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kortej yürüyüşü eşliğinde vatandaşlar bayraklarla yürüyerek zafer coşkusunu paylaştı. Azerbaycanlı öğrenciler ve Tekirdağlı vatandaşlar, marşlar eşliğinde sloganlar attı. Etkinlikte konuşan Azerbaycan vatandaşı Asad Aghayev, şehitlere selam gönderdi ve bu bayramın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Değirmenaltı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü yapılırken, vatandaşlar Azerbaycan marşları ve Türküler eşliğinde hep birlikte zafer coşkusunu yaşadı.

Kutlama programına Azerbaycanlı üniversite öğrencileri, Tekirdağlı vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılar ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirirken, "Karabağ Azerbaycan'dır" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atıldı.

Etkinlik alanında Azerbaycan marşları ve Karabağ Türküleri yankılanırken, vatandaşlar zafer coşkusuna alkış ve tezahüratlarla eşlik etti.

Karabağ Zaferi'nin anlamına değinen Azerbaycan vatandaşı Asad Aghayev, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kendi ülkemden buraya üniversite okumak için geldim. Aynı zamanda vatanımızı, ülkemizi burada temsil ediyoruz. Bugün 8 Kasım Azerbaycan'ın Kurtuluşu'nun 5. yıldönümü. Karabağ Savaşı'ndan bu yana 5 yıldır bu bayramı kutluyoruz. Bu bayram bizler için çok önemli ve çok anlamlı. Türk'ün bayramlarından biri olan bugün, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. 1993 yılına kadar Ermenilerin Azerbaycan topraklarına karşı uyguladığı bir soykırım vardı. Bu soykırım 3 yıl sürdü ve o dönemde annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz Ermeniler tarafından katledildi. 30 yıl süren bu hasretin sonunda, 2020 yılında 27 Eylül'den 8 Kasım'a kadar devam eden 44 günlük Karabağ Savaşı'yla topraklarımızı geri aldık. Bu mücadelede 2 bin 783 şehidimiz oldu. Onları rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Onlar sayesinde bugün bu bayramı kutlayabiliyoruz. Bu bayramda bizimle birlikte sevinen, bu günü kendi bayramı olarak gören herkese çok selamlarımı iletiyorum."

Duygularını paylaşan bir diğer Azerbaycan vatandaşı Almas Mashadizade, "Bugün 8 Kasım Azerbaycan'ın Zafer Bayramı. Hepimiz çok gururlu ve mutluyuz. Bugün, Karabağ'ı geri alışımızın günü. Bu bayramda yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Vatanı için canını feda eden şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum. Karabağ bizimdir ve artık yeniden bizim olmuştur. 8 Kasım Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Etkinlik, marşlar ve halaylarla devam ederken, katılımcılar günün anlamına uygun olarak hep birlikte "Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği" sloganları attı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.