Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Diyarbakır ve Gaziantep'te Ziyaretler Gerçekleştirdi
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 6 Kasım 2025 tarihinde, Diyarbakır'da konuşlu 7'nci Kolordu Komutanlığında ve Gaziantep'te konuşlu 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel