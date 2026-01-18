Haberler

Tunceli'de ekipler 1 kilometre yürüdü, hasta hastaneye ulaştırıldı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Yayık Ağıl Köyü'nde yaşayan ve KOAH rahatsızlığı bulunan 67 yaşındaki A.G.Y.'nin tıbbi yardım talebi üzerine, yoğun kış şartları ve zorlu arazi nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgeye 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle ambulans, hastanın ikametine yaklaşık 1 kilometre mesafeye kadar ulaşabildi. Bunun üzerine ekipler, zorlu arazi ve ağır kış şartlarına rağmen kalan mesafeyi yürüyerek kat etti ve vatandaşa evinde ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından A.G.Y., ekipler tarafından yaklaşık 1 kilometrelik zorlu yol boyunca sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi'nde yapılan müdahalenin ardından hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
