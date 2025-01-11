Kaporta Ustası, 1972 Model Murat 124'ü Römork Yaparak Yeniledi

Konya'da kaporta ustası İbrahim Benli'nin çok sevdiği 1972 model Murat 124'üne başka bir Murat 124'ü ortadan keserek kendi el emeğiyle yaptığı römork görenlerin ilgisini çekiyor.

Konya'da yaşayan kaporta ustası İbrahim Benli (61), 11 yaşında başladığı mesleğine şimdilerde çocuklarıyla devam ediyor. Benli, 4 yıl önce 1972 model Murat 124 marka bir otomobil satın aldı ve bu otomobili oğluyla birlikte restore etti. Benli, otomobili için daha farklı ne yapabilirim diye düşünürken, yaptığı araştırmalar sonunda ikinci bir Murat 124 alıp bu otomobili ortadan ikiye keserek otomobilinin arkasını römork yapmak için çalışmalara başladı. Yaptığı römorku kendi otomobiline bağlayan Benli, bu değişikliği ruhsata işletti. Otomobilinin görenlerin ilgisini çektiğini belirten Benli, aracına ölene kadar bineceğini ifade etti.

"Arabama römork yapmayı bir yerde duymuştum"

Otomobili toplama sürecini anlatan İbrahim Benli, "Bu arabayı bu hale getirmek benim küçük oğlumun fikriydi. Oğlum bir ay kullandıktan sonra bize kaldı. Arabama römork yapmayı da bir yerde duymuştum. Daha sonra merak ederek araştırdım. Kendim uğraşarak bu şekilde oldu, kendim yaptım. Aşağı yukarı bu arabayı toplamak 1 sene zamanımı aldı. Çünkü eski araç olduğu için kimse uğraşmak istemiyor. Tamamen el emeğiyle olan bir durum. Çok güzel bir şey oldu. Herkes tarafından beğeniliyor. Gittiğimiz yerlerde bütün insanların dikkatini çeken bir araç oldu" dedi.

"Aynı Murat 124 marka otomobili yarıdan kestim"

Römorku kendi emeğiyle yaptığını belirten Benli, "Römork için aynı Murat 124 marka otomobili yarıdan kestim. Esasen bu düğünlerde falan kullanılır ama ben bunu klasik olarak, kendim için yaptım. Yakın çevremde isteyeneler oluyor. Sadece onların özel günlerinde kullanıyorum" şeklinde konuştu.

"Bu araba ben yaşadığım sürece bende kalacak"

İlk görenlerin tepkisinin çok güzel olduğu anlatan Benli, "Bir gün polis amiri durdurdu beni. 'Çok güzel olmuş, ruhsata işli mi' diye sordu. Ben de evet deyince, çok güzel olmuş güle güle kullan dedi, beni gönderdi. Bu araba ben yaşadığım sürece bende kalacak. Benden sonra çocuklar ne yapar bilmiyorum ama çocuklarıma da nasihatim var, aracı çok isteyen var ama ben sağ olduğum sürece satmayacağım" diye konuştu. - KONYA