Kapadokya Üniversitesi'nden Yapay Zeka Destekli Dijital Asistan: KÜNAsist

Türkiye'de ilk defa, her akademisyenin yapay zeka destekli dijital asistanı olacak. Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından geliştirilen KÜNAsist, 2025-2026 akademik yılı itibarıyla Kapadokya Üniversitesi genelinde kullanıma sunularak öğretim elemanlarının günlük akademik süreçlerini dijitalleştirerek geleceğin yükseköğretim modeline doğru önemli bir adım daha attı.

Kapadokya Üniversitesi, yükseköğretimde dijital dönüşüme öncülük edecek yeni projesi KÜNAsist'i öğretim üyelerine ve kamuoyuna tanıttı. Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim süreçlerindeki iş yükünü azaltmak ve akademik üretkenliği artırmak amacıyla geliştirilen bu yapay zeka destekli dijital asistan, üniversitenin bilimsel birikimi ve pedagojik değerleriyle özel olarak şekillendirildi. 2025 yılında kuruluşunun 20. yılını kutlamaya hazırlanan Kapadokya Üniversitesi, bu önemli eşiği yalnızca bir dönüm noktası olarak değil, aynı zamanda yükseköğretimin geleceğine yön verme fırsatı olarak değerlendiriyor. KÜNAsist projesi, üniversitenin son yıllarda özellikle bilişim ve yapay zeka temelli eğitim teknolojileri alanında yaptığı stratejik hamlelerin somut bir göstergesi olarak öne çıktı. KÜNAsist'in temelini, Kapadokya Üniversitesi Yapay Zeka Komisyonu ve Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Komisyonu tarafından yürütülen detaylı bir ihtiyaç analizi oluşturdu. Proje kapsamında, üniversitenin akademik özelliklerini tanımlayan değerler temel alınarak kurum kültürüne özgü yapay zeka modelleri geliştirildi. Sistem; üretim, analiz ve geri bildirim olmak üzere üç temel işlevi yerine getiriyor. Üretim işlevi; akademik materyallerden özgün sorular üretirken, analiz işlevi; bu soruları pedagojik kriterler ve stratejik hedeflerle değerlendiriyor, geri bildirim işlevi ise akademisyene geliştirme önerileri sunuyor. Geliştirilen prototip, farklı disiplinlerden 20'den fazla akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen pilot uygulama sürecinde kapsamlı bir şekilde test edildi. Bu süreçte, sadece sistemin teknik yeterliliği değil, aynı zamanda yapay zekanın sunduğu içeriğin pedagojik değeri, geçerlik ve güvenirliği de sahada başarıyla doğrulandı. Akademik güvenliğin ön planda tutulduğu mimaride, her kullanıcı yalnızca kendi ders içeriklerine erişebilecek şekilde izole çalışma alanlarında işlem yapabiliyor. Bu yapı, veri güvenliği ve etik ilkelere tam uyum sağlıyor.

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Funda Aktan KÜNAsist uygulaması tanıtım programında yaptığı konuşmada, "Materyaller sisteme yüklendiğinde, sınava çalışacak bir öğrenci yazılıma girerek, yapay zekadan soru isteyebilecek. Soruları çözebilecek ve kendi kendine çalışabilecek" dedi.

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da konuşmasında, "Antikçağlarda bilgiye, kitaba ulaşmak için insanlar büyük çaba sarf ettikleri için tefekkür etmeye çok fazla vakitleri oluyordu. Bu nedenle insanlık tarihinin en fazla fikri o tarihlerde üretildi. Günümüzde ise çok büyük bir bilgi bombardımanı ile karşı karşıyayız. Bir türlü bu verileri işlemenin bir yolunu bulamıyorduk. Ta ki yapay zeka çıkana kadar. Yapay zeka ile büyük veriyi işlemeye başladığımız andan itibaren, yapay zekayı kullanan akademisyen tekrar tefekkür edebilme lüksüne geri döndü" ifadelerini kullandı.

Günlük hayatta yapay zekayı her kesimin kullandığının altını çizen Rektör Karasar, "Biz üniversite olarak yapay zekayı kullanmaktan geri duramazdık. Bu konuda da en devrimci adımı bugün atmış oluyoruz. KÜNAsist sadece birkaç modülden oluşmuyor. Yüksek öğretimde devrimci bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu. - NEVŞEHİR