Bakan Göktaş 'Yaşlılara yönelik hizmetleri bütüncül bir yaklaşımla sürdürüyoruz'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nevşehir'de açılışı yapılan Kapadokya Huzurevi'nin yaşlılara huzurlu bir yaşam sunacağını belirtti. Bakan Göktaş, sosyal devlet anlayışının önemine dikkat çekti ve yaşlıların desteklenmesi için çeşitli hizmetlerin sunulduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Sosyal devlet anlayışının bir kamu hizmeti olmanın ötesinde, bir medeniyet tercihi ve gelecek vizyonu olduğunu vurguladı. Bakan Göktaş, yaşlılara yönelik hizmetlerin bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğünü de ifade etti.

Nevşehir'de yapımı tamamlanan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. 105 kişilik kapasiteye sahip merkez, yaşlılara güvenli, huzurlu ve sosyal bir yaşam alanı sunacak.

Açılış töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güçlü devlet anlayışının yalnızca ekonomik ve teknolojik gelişmelerle değil, insanına hayatın her evresinde sunduğu hizmetlerle ölçüldüğünü belirtti. Sosyal devlet anlayışının bir kamu hizmeti olmanın ötesinde, bir medeniyet tercihi ve gelecek vizyonu olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, yaşlılara yönelik hizmetlerin bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğünü ifade etti.

Bakan Göktaş, ulusal vefa programı kapsamında 81 ilde yaşlıların kendi evlerinde desteklendiğini belirterek, Nevşehir'de 560 vatandaşın bu hizmetten yararlandığını söyledi. Evde Bakım Yardımı kapsamnda ise Nevşehir'de bu ay itibarıyla 1.790 kişinin destek aldığını kaydetti.

Türkiye genelinde 471 kamu ve özel huzurevinde 29 bin 745 yaşlının yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmeti aldığını ifade eden Bakan Göktaş, Nevşehir'de ise 2 huzurevinde 82 yaşlının bu hizmetlerden faydalandığını belirtti. Yeni açılan Kapadokya Huzurevi ile kentte yaşlılara yönelik hizmet kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını dile getirdi.

Konuşmasında Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine de değinen Bakan Göktaş, mevcut fiziki şartlar nedeniyle risk barındıran huzurevi yerine Hacıbektaş ilçesine yeni bir huzurevi kazandırılacağını açıkladı. Arsa tahsisinin yapıldığını belirten Göktaş, proje ve planlama sürecinin tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Bakan Göktaş daha sonra Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıların atölye çalışmalarını inceledi. Burada huzurevi sakinleri ile de bir süre sohbet etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
