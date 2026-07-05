Kapadokya'da güzellikleriyle büyüleyen atlar podyuma çıktı

"Güzel atlar diyarı" olarak anılan Kapadokya, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali'nde atların yarıştığı güzellik yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Milyonlarca yıllık peribacaları, vadileri ve eşsiz doğal güzellikleriyle dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya, yüzyıllardır süregelen atçılık kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Pers dilinde "güzel atlar ülkesi" anlamına gelen Kapadokya'da 2. Uluslararası Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali çerçevesinde düzenlenen at güzellik yarışmasında farklı ırklardan toplam 29 at jüri karşısına çıktı. Yarışmada atlar genel görünüm ve zarafet, vücut yapısı ve proporsiyon, ırk özelliklerine uygunluk, bakım ve kondisyon, tüy, yele ve kuyruk bakımı, sunum ve ring performansı ile mizaç ve davranış kriterlerine göre değerlendirildi. Yarışma boyunca hazırlanan özel podyumda yürüyen atlar, zarafetleri ve disiplinleriyle hem jüri üyelerinden hem de ziyaretçilerden tam not aldı. Her biri eğitimli bakıcıları eşliğinde ringe çıkan atlar, yürüyüşleri, duruşları ve estetik görünümleriyle izleyenlere adeta görsel şölen sundu.

Yarışmaya Fresian, Arap Atı, Show Arap Atı, Yerli At, Avrupa Pinto, Shetland-Midilli, Yerli Pinto, Şişe Burnu ve Şair kategorilerinde katılım sağlandı. Kıyasıya geçen yarışmada Yerli Pinto kategorisinde 91 puan alan Mavi, Arap Atı kategorisinde 92 puan alan Alashan, Avrupa Pinto kategorisinde 95 puan alan Görkem, Şişe Burnu kategorisinde 87 puan alan Al Adalan, Midilli kategorisinde 90 puan alan Odinbey, Fresian kategorisinde 87 puan alan Hektor, Şair kategorisinde 91 puan alan Dalton 2 ve Yerli kategorisinde 96 puan alan Köroğlu isimli atlar kendi kategorilerinde birinciliği elde etti.

Yerli ve yabancı turistler festival alanında atlara binme deneyimi yaşarken, birçok misafir de atları severek onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, ziyaretçiler Kapadokya'nın köklü atçılık kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Yarışmaya Ankara'dan katılan Beyza Kasap, Dragon isimli atıyla festivalde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Kapadokya gibi at kültürüyle özdeşleşmiş bir bölgede yarışmak benim için çok özel. Festivalin atmosferi harika. Hem yarışmacılar hem de ziyaretçiler için çok güzel bir organizasyon hazırlanmış. Dragon ile burada yarışacak olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Bu tür festivaller at sevgisinin ve atçılık kültürünün gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı