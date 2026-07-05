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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer: Yiğit Çolak

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer: Yiğit Çolak
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Fenerbahçe, Galatasaray altyapısında forma giyen 2008 doğumlu sol kanat oyuncusu Yiğit Çolak'ı kadrosuna kattı.

  • Fenerbahçe, Galatasaray U19 takımından 18 yaşındaki kanat oyuncusu Yiğit Çolak'ı transfer etti.
  • Yiğit Çolak, Türkiye U17 Milli Takımı'nda forma giymektedir.
  • Yiğit Çolak, transferi sonrası Fenerbahçe için mücadele edeceğini açıkladı.

Daha önce Galatasaray'dan Çağrı Hakan Balta'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında ezeli rakibi Galatasaray'dan çok konuşulacak bir transfer daha gerçekleştirdi. 

YİĞİT ÇOLAK FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray U19 Takımı'nda top koşturan 18 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu Yiğit Çolak'ı kadrosuna katarak resmi sözleşmeyi imzaladı.

MİLLİ TAKIM FORMASINI DA GİYİYOR

Sol kanattaki etkili performansıyla bilinen 2008 doğumlu genç futbolcu, geçtiğimiz sezonda Galatasaray U19 takımıyla U19 Elit A Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde boy göstermişti. Yüksek hızı, bire bir pozisyonlardaki çalım yeteneği ve hücum hattındaki yaratıcılığıyla ön plana çıkan Yiğit Çolak, aynı zamanda Türkiye U17 Milli Takımı'nın da formasını terletiyor.

YİĞİT ÇOLAK'TAN AÇIKLAMA

Genç futbolcu, transferinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, '' Fenerbahçe gibi büyük bir camianın parçası olmak benim için büyük bir gurur ve onur. Bu profesyonel imzanın ve şanlı formanın taşıdığı sorumluluğun farkındayım. Sahada terimin son damlasına kadar mücadele edeceğime, bu arma ve büyük Fenerbahçe taraftarı için son düdüğe kadar savaşacağıma söz veriyorum. Birlikte büyük başarılara ulaşmak için şimdi daha fazla çalışma zamanı." dedi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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