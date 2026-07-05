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Milli futbolcu Can Uzun'un kız arkadaşından olay açıklama: Beni aldattı

Milli futbolcu Can Uzun'un kız arkadaşından olay açıklama: Beni aldattı
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Milli futbolcu Can Uzun’un kız arkadaşı Aslı Ceylan, Can Uzun'un kendisini aldattığını iddia etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ceylan, "İlk aşkını, birlikte büyüdüğü kızı, dört yılın ardından aldattı. Hiçbir şeyi yokken yanındaydım. Asla bir erkeğe bağımlı olmayın. Eğitiminize, kariyerinize ve hak ettiğiniz hayatı kurmaya odaklanın." dedi.

  • Milli futbolcu Can Uzun'un kız arkadaşı Aslı Ceylan, 4 yıllık ilişkilerinin aldatma nedeniyle bittiğini sosyal medyada duyurdu.
  • Aslı Ceylan, kadınlara 'asla bir erkeğe bağımlı olmayın' tavsiyesinde bulundu.
  • Can Uzun, aldatma iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Türk futbolunun yükselen genç yeteneklerinden milli sporcu Can Uzun, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, özel hayatındaki sarsıcı bir gelişmeyle gündeme geldi. 

ÇOCUKLUK AŞKLARI SONA ERDİ

Genç yıldızın uzun süredir birlikte olduğu ve "çocukluk aşkı" olarak bilinen sevgilisi Aslı Ceylan, sosyal medya hesabı üzerinden ilişkilerinin bittiğini duyurdu.

''İLK AŞKINA İHANET ETTİ''

Paylaşımında kırgınlığını ve sitemini gizlemeyen Aslı Ceylan, 4 yıllık birlikteliklerinin aldatma sebebiyle noktalandığını açıkladı. Ceylan, sosyal medyada büyük yankı uyandıran açıklamasında, ""İlk aşkını, birlikte büyüdüğü kızı, dört yılın ardından aldattı." ifadelerini kullanarak ihanete uğradığını iddia etti. 

''ASLA BİR ERKEĞE BAĞIMLI OLMAYIN''

Yaşadığı hayal kırıklığının ardından genç kadınlara da seslenen Ceylan, "Asla bir erkeğe bağımlı olmayın. Eğitiminize, kariyerinize ve hak ettiğiniz hayatı kurmaya odaklanın." diyerek hemcinslerine tavsiyelerde bulundu.

CAN UZUN'UN SESSİZLİĞİ SÜRÜYOR

İhanet iddialarının odağındaki isim olan milli futbolcu Can Uzun cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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