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Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın iki yıldızını göklere çıkardı

Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın iki yıldızını göklere çıkardı
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Premier Lig'in yeni ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Türk kulüplerinin yükselen maliyetleri nedeniyle Süper Lig'den oyuncu transfer etmenin artık çok zor hale geldiğini söyledi. Acun Ilıcalı ayrıca Süper Lig'in en değerli yabancı ve yerli futbolcusunu da açıkladı.

  • Acun Ilıcalı, Süper Lig'deki en değerli yabancı futbolcunun Galatasaray'ın Victor Osimhen'i olduğunu söyledi.
  • Acun Ilıcalı, yerli futbolcular arasında en beğendiği ismin Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır olduğunu belirtti.
  • Acun Ilıcalı, Süper Lig'deki yüksek bonservis ve maaşlar nedeniyle Türkiye'den Premier Lig'e transfer yapmanın zorlaştığını ifade etti.

İngiltere Championship play-off finalinde zafere ulaşarak adını Premier Lig'e yazdırma başarısı gösteren Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Transfermarkt'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süper Lig'deki oyuncuları değerlendiren Acun Ilıcalı, en beğendiği isimleri paylaştı. 

SÜPER LİG'İN EN İYİLERİ OSIMHEN VE UĞURCAN

Süper Lig'de forma giyen oyuncular hakkında fikri sorulan Acun Ilıcalı, ligin en değerli ve kaliteli yabancı futbolcusunun Galatasaray forması giyen Victor Osimhen olduğunu dile getirdi. Yerli futbolcular arasında ise tercihini yine Galatasaray'da forma giyen başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır’dan yana kullandı.

''TRANSFER YAPMAK ÇOK ZOR''

Türkiye liginden kendi takımına transfer yapıp yapmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Ilıcalı, Süper Lig'in son 3-4 yılda ciddi bir marka değeri kazandığını belirtti. Bu yükselişin bir futbolsever olarak kendisini gururlandırdığını ifade eden Ilıcalı, "Süper Lig’in kalitesinin artması, bizim oradan futbolcu transfer etmemizi oldukça zor bir hale getirdi. Bundan 5 yıl öncesinde olsaydık, Türkiye'den rahatlıkla 3-4 oyuncuyu Premier Lig'e taşıyabileceğimi biliyordum. Ancak günümüzdeki bonservis bedelleri ve futbolcu maaşları o dönemin çok üzerinde. En dikkat çekici nokta şu ki; şu an Türkiye'deki üç büyük kulübün oyuncularına sağladığı maddi şartlar, Premier Lig'in orta ve alt sıralarında yer alan takımların ödediği rakamları bile geride bırakmış durumda." dedi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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