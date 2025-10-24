Haberler

Kandıra'da Lider Çocuk Tarım Kampı Gerçekleştirildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı'nda 4. sınıf öğrencileri, tarımın önemini eğlenceli etkinliklerle öğrenerek coğrafi işaretli ürünleri yakından tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler, Kandıra manda yoğurdunun üretim sürecini yerinde inceledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı" kapsamında, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileriyle eğitici ve keyifli bir kamp gerçekleştirildi. Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliğe; Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ercan Aydın, Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Birdal İşbaralı ve İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Cahit Demir katıldı.

Minikler Kandıra manda yoğurdunun üretim sürecini yerinde inceledi

Program kapsamında çocuklar, tarımın önemini eğlenceli etkinliklerle öğrenme fırsatı buldu. Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ercan Aydın, yaptığı açıklamada, "Gelecek nesillere tarımın ve üretimin önemini anlatmak için etkinliklerimiz ve çalışmalarımız bakanlığımız ve il müdürlüğümüz koordinesinde devam etmektedir" dedi.

Kamp etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler, Kandıra'nın coğrafi işaretli ürünü Kandıra manda yoğurdunun üretim sürecini yerinde inceledi. Ayrıca, İtalya'nın ünlü peynirlerinin üretim tekniklerine benzer yöntemlerle üretim yapan BUFFA Manda Çiftliği ve Manda Sütü Entegre Tesisi de ziyaret edildi. Öğrenciler, mandaları yakından görerek sütün mamul ürüne dönüşüm aşamalarını gözlemledi.

Öğrenciler, ata tohumu bankası ve su atık toplama ünitesi hakkında bilgilendirildi

Çocuklar daha sonra Kandıra'da organik tarım yapılan Narköy Doğal Yaşam Alanını gezdi. Burada tamamen doğal ürünlerle hazırlanan yemekleri tadan öğrenciler, üreticilerin oluşturduğu ata tohumu bankası ve su atık toplama ünitesi hakkında bilgilendirildi. Gezi, organik ürünlerin sergilendiği stant ziyaretiyle tamamlandı.

Etkinliğin son bölümünde ise öğrenciler, su ürünleri hakkında bilgi edinmek amacıyla Kefken Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatif başkanı, çocukları tekneyle Karadeniz kıyısında yer alan Kefken, Kerpe, Kumcağız ve Kovanağzı sahillerinde gezdirdi. Renkli görüntülere sahne olan tekne turu, öğrenciler için unutulmaz anlarla sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
