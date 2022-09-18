Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Ata Tohumundan Ürettiği Domateslerin Tohumunu Üreticilere Ücretsiz Dağıtacak

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, ata tohumundan ürettiği Elazığ'a özgü 'çatal domates'lerden elde ettiği tohumları üreticilere dağıtacağını açıkladı.

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanlığı görevini yürüten Ümit Karataş, Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki bahçesinde ata tohumundan Elazığ'a özgü 'çatal domates' üretti. Karataş, bu domateslerden elde ettiği tohumları takas yoluyla üreticilere dağıtacağını duyurdu.

"İSRAİL'İN HİBRİT TOHUMUNA MUHTAÇ KALMAYALIM"

Tarımsal üretime katkı sağlanmak ve İsrail'in hibrit tohumuna muhtaç kalmamak için böyle bir girişimde bulunduğunu ifade eden Karataş, şunları söyledi:

" Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki bahçemizde, geçen haftalarda hasadını yapmış olduğumuz 1 kilo 230 gramlık domatesimizin tekrar aynı şekilde ve büyüklükte ağırlığı olan domatesin hasadına devam ediyoruz. Gördüğünüz domatesimiz aynı cins, Elazığ'ın çatal domatesi. Yerli, 1 kilo 230 gramlık domates. Gelecek nesillere, gelecek sene tekrar üreticilere bu domatesi sunmak için tohumunu alacağız ve tohum takası yapacağız. Bu konuda özellikle domatesin Elazığ'da yetişmesi, hele hele özellikle şirin ilçemiz Sivrice'de ve bu Hazar Gölü kıyısının güzelim yerinde yetişmesi bizleri gururlandırmıştır. Gelecek nesillere bu tohumları aktarmak ve bu domatesin yaygınlaştırılması için elimizden gelen çalışmayı ve gayreti göstereceğiz.

Gördüğünüz çatal ve dilimli domatesimiz, Elazığ'ın meşhur, özellikle 'Sürsürü çatal domatesi' dediğimiz domatesimiz ve dilimli domatesimiz yerli ve organiktir. Domateslerimiz tamamen sofralık, sadece ve sadece hayvan gübresi ile yetiştirilmiş olduğumuz organik domateslerdir. İnşallah bu domatesleri önümüzdeki yıl da bahçemize ekeceğiz ve inşallah hasadını yaptığımız zaman tekrar bu görüntüleri çekmek nasip olacak. Toplamış olduğumuz ata tohumu domateslerimizin tohumlarını alacağız. Tohumluklarını aldığımız domatesleri, kuruttuktan sonra bahar aylarında üreticilere tohum takas yoluyla bu tohumu çoğaltmak amaçlı olarak ücretsiz bir şekilde dağıtacağız. İsrail hibrit tohumuna karşı yerli ata tohumumuzu çoğaltmak amaçlı bu işlemi geçmişte büyüklerimiz yapmış ve günümüze kadar bu tohumlar intikal etmiş.

Bizlerin de görevi, özellikle bu tohumları tekrar günümüze uygun bir şekilde yaygınlaştırmak ve bu sağlıklı tohumlarla üretilen domates, salça ve diğer ürünleri, kurutması da dahil olmak üzere diğer ürünlerine gelecek nesillere ulaştırmak. Bu çalışmamız inşallah başarılı olacak. Elazığ ve Elazığ dışında tüm üreticiler, hobi amaçlı domates yetiştirmek isteyen üreticilerimiz bizlerden tohum istemekte. Tohumlar kuruduktan sonra tohumları ulaştıracağız. Bu tohumlardan elde ettiğimiz fideleri özellikle bahar aylarında, mayıs ve haziran ayları itibariyle ücretsiz olarak üreticilere ulaştıracağız."