Üye Girişi
Haberler

Kamu Emekçileri Giyim Yardımının Gasp Edildiğini İddia Ediyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Samsun Şube Başkanı Mustafa Niyazi Bulut, giyim yardımının gasp edildiğini belirterek eleştirilerde bulundu.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Samsun Şube Başkanı Mustafa Niyazi Bulut, giyim yardımının gasp edildiğini belirterek "Hazine ve Maliye Bakanlığı yardımı engellemenin gerekçesi olarak Cumhurbaşkanlığı'nın 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni öne sürmektedir. Bu nasıl bir tasarruftur ki kamuda üç beş maaş alan bürokratlara, lüks makam araçlarına, iktidar sahiplerinin şatafatına, sermayenin affedilen vergilerine uğramazken; her fırsatta emekçinin cebine göz dikmektedir" dedi.

ESM, Yapı Yol-Sen, Tarım Orkam-Sen ve Tüm Bel-Sen Samsun şubeleriyle Birleşik Taşımacılık Sendikası Samsun İl Temsilciliği, koruyucu giyim yardımının kaldırılmasıyla ilgili ortak açıklama yaptı. ESM Samsun Şube Başkanı Mustafa Niyazı Bulut, şunları söyledi:

"KAMU EMEKÇİLERİNİN HAKLARI GASP EDİLİYOR"

"Siyasal iktidar kamu emekçilerinin haklarına yönelik saldırılara, hak gasplarına devam ediyor. KİT'lerde ve kamu kurumlarında emekçilerin giyim yardımı hakkı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kurumlara 8 Mart'ta yazmış olduğu tehdit dolu yazı gerekçe gösterilerek gasp edilmek isteniyor. Bilindiği üzere 2023-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesinde giyim yardımı da ele alınan başlıklardan biri olurken yine yetkili sendika olarak masaya oturan Memur-Sen'in vurdumduymazlığı ile mevzuatta bir boşluk bırakılmıştı. Giyim yardımı yıllardır 'koruyucu giyim yardımı' adı altında çek, giyim kartı gibi yollarla verilirken, bunun yasal altyapısının tüm memurlara giyim yardımı verilmesini ve koruyucu giyim malzemesi yardımının da ayrı bir başlık olarak ele alınmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesini KESK'e bağlı sendikalar olarak her fırsatta dile getirdik. Gelinen noktada Hazine ve Maliye Bakanlığı, hem 7. Dönem toplu iş sözleşmesinde koruyucu giyim yardımının belirli şartları sağlayan teknik personele ayni olarak yapılabileceğine dair ibare ile bırakılan boşluğu hem de 399 sayılı kanun hükmünde kararnamede bulunan giyim yardımının ayni olarak gerçekleştirilebileceğine dair hükümleri kullanarak kamu emekçilerinin giyim yardımı hakkını gasp etmek istemekte ve mevzuata aykırı şekilde verilecek giyim yardımı bedelinin sorumlulardan tahsil edileceğini, ilgililer hakkında idari süreçlerin başlatılacağını belirterek kurum yönetimlerine aba altından sopa  göstermektedir.

"TASARRUF HER FIRSATTA EMEKÇİDEN YAPILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı yardımı engellemenin gerekçesi olarak Cumhurbaşkanlığının 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni öne sürmektedir. Bu nasıl bir tasarruftur ki kamuda üç beş maaş alan bürokratlara, lüks makam araçlarına, iktidar sahiplerinin şatafatına, sermayenin affedilen vergilerine uğramazken; her fırsatta emekçinin cebine göz dikmektedir. Peki yetkili sahte sendika bu durum karşısında ne yapmaktadır? Koca bir hiç!

KESK'e bağlı sendikalar olarak biliyoruz ki ipleri iktidarın elinde olanlar kamu emekçilerinin haklarını şimdiye kadar koruyamadıkları gibi şimdiden sonra da koruyamazlar. ESM, Tarım Orkam Sen, BTS ve Tüm Bel- Sen olarak bulunduğumuz iş kollarında yer alan kamu kurumlarında yıllardır ödenen giyim yardımı hakkının gasp edilmesini kabul edilemez buluyoruz. Şimşek eliyle işçiler ve emekçiler üzerinden yürütülen kemer sıkma politikalarının, hak gasplarının bununla sınırlı kalmayacağını görüyoruz. Seçimlerin ardından yeni vergilerin gündeme geleceği, elektrik ve doğal gaz gibi temel tüketim kalemlerine fahiş zamların yapılacağı, KİT'lere yönelik özelleştirme saldırılarının hızlandırılacağı şimdiden dile getirilmektedir. Giyim yardımının gasp edilmesi bu sürecin bir parçasıdır.

"YARDIMA MUHTAÇ BIRAKILMAYI HAKARET GÖRÜYORUZ"

Bizler, onurlu kamu emekçileri olarak, ayrıca yardımlara muhtaç bırakılmayı kendimize ve tüm kamu emekçilerine bir hakaret olarak görüyoruz. Mücadelemiz insanca yaşayabileceğimiz, temel ihtiyaçlarımızı karşılarken yardımlara ihtiyaç duymayacağımız bir ücret düzeni içindir. Bu nedenle bulunduğumuz işyerlerinde, alanlarda, sokaklarda gelir dağılımındaki ve ücretlendirmelerdeki adaletsizliklere, vergi yükünün patronlardan alınarak emekçilerin sırtına yıkılmasına, emeklilikte sefalet ücretlerine mahkum edilmeye karşı mücadelemizi durmaksızın sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA / Yerel

Sendika Samsun Maden Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fatih Kanca kimdir? Memleket Partisi Samsun Terme Belediye Başkan Adayı Fatih Kanca kaç yaşında, nereli? Ökkeş Elmasoğlu kimdir? CHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Ökkeş Elmasoğlu kaç yaşında, nereli? Okan Öztürk kimdir? CHP Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı Okan Öztürk kaç yaşında, nereli? Bekir Akbulut kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce - Gölyaka Belediye Başkan adayı Bekir Akbulut kaç yaşında, nereli? Zafer Seyyar kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce - Çilimli Belediye Başkan adayı Zafer Seyyar kaç yaşında, nereli? Yeşim Emriye Kadıoğlu kimdir? Memleket Partisi Samsun İlkadım Belediye Başkan Adayı Yeşim Emriye Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? Hüseyin Kılıç kimdir? CHP Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Hüseyin Kılıç kaç yaşında, nereli? Akif Keleş kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce - Cumayeri Belediye Başkan adayı Akif Keleş kaç yaşında, nereli? Bahadır Amaç kimdir? CHP Hatay Dörtyol Belediye Başkan Adayı Bahadır Amaç kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Özgün kimdir? CHP Hatay Defne Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Özgün kaç yaşında, nereli? Furkan Güler kimdir? Memleket Partisi Samsun Canik Belediye Başkan Adayı Furkan Güler kaç yaşında, nereli? Mustafa Çetinkaya kimdir? AK Parti Mersin- Bozyazı Belediye Başkana dayı Mustafa Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Ahmet Ataç kimdir? CHP Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç kaç yaşında, nereli? Ömer Sağlam kimdir? CHP Hatay Belen Belediye Başkan Adayı Ömer Sağlam kaç yaşında, nereli? İlyas Beytemir kimdir? Zafer Partisi Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı İlyas Beytemir kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title