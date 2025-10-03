Haberler

Kahverengi Kokarca Böceği Sakarya'yı Iskani Altına Aldı

Kahverengi Kokarca Böceği Sakarya'yı Iskani Altına Aldı
Sakarya'nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde kahverengi kokarca böceği yoğun şekilde görülmeye başlandı. 2017'de Türkiye'de ilk kez tespit edilen bu istilacı böcek, çeşitli bitkilere büyük zarar vererek üreticilerin kabusu oldu.

SAKARYA (İHA) – Türkiye'de ilk olarak 2017 yılında Artvin ile İstanbul'da görülen kahverengi kokarca böceği, Sakarya'nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerindeki bazı evleri adeta istila etti.

Ana vatanı Çin, Japonya, Tayvan olan istilacı kahverengi kokarca böceği Amerika, daha sonrasında Avrupa'nın tamamına yayıldıktan sonra 2017 yılında ilk olarak Artvin ve İstanbul'da tespit edildi. Halihazırda Türkiye'de 17 ilde görülmeye devam eden bu canlı, saldığı kokuyla etrafına türünü çağırarak çoğalabiliyor. Kahverengi kokarca böceği, fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar verirken, önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına sebep oluyor. Üreticilerin kabusu haline gelen kahverengi kokarcanın popülasyonunu azaltmak için ise samuray arıcığı bile duruma engel olamadı. Uzun zamandır Sakarya'da nadiren görülen bu böcek, Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde yeniden görülmeye başlandı. Evlerin, okulların ve duvarların üzerinde yoğun şekilde görülen böcekler vatandaşları tedirgin etti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
