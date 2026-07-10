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Kahramanmaraş'taki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'taki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ta Batı Çevre Yolu üzerindeki Madalyonlu Kavşağı alt geçidinde iki gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki Halil İbrahim Bozdağ, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta Batı Çevre Yolu üzerindeki Madalyonlu Kavşağı alt geçidinde iki gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki Halil İbrahim Bozdağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Batı Çevre Yolu Madalyonlu Kavşağı alt geçidinde meydana gelen kazada, karşı şeride geçtiği belirtilen otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI

Kaza, Kahramanmaraş'ta Batı Çevre Yolu üzerindeki Madalyonlu Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Karşı şeride geçtiği belirtilen otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu her iki aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ YOĞUN BAKIMA ALINDI

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 29 yaşındaki Halil İbrahim Bozdağ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakımda tedavi gören Halil İbrahim Bozdağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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