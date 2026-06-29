Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular yolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarında yan yatarken, kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL YOLDAN ÇIKARAK YAN YATTI

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarında yan yattı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

YARALILARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer