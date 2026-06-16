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Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı Tömek mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı Tömek mevkisinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yangının büyümeden kontrol altına alınması için bölgede yoğun çalışma yürütüldü. Ekipler, arazi şartlarına rağmen alevlere farklı noktalardan müdahale ederek yangının çevredeki alanlara yayılmasını önledi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

EKİPLER BÖLGEYE HIZLA SEVK EDİLDİ

Yangın, Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı Tömek mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangına en kısa sürede müdahale edebilmek için araç ve personel desteğiyle bölgeye ulaştı. Yangına müdahale kapsamında 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı görevlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemleri alarak söndürme çalışmalarına başladı. Arazözler ve su ikmal araçlarıyla yapılan müdahale sayesinde alevlerin daha geniş bir alana sıçramasının önüne geçildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı kontroller yapıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi, yangının büyümeden söndürülmesinde etkili oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, özellikle yaz aylarında ormanlık ve kırsal alanlarda yangın riskinin arttığına dikkat çekerken, vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmalarının önem taşıdığını vurguladı.

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