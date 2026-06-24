Kahramanmaraş'ın geleceği Londra'da masaya yatırıldı

Kahramanmaraşlılar İngiltere Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Ali Kılıç, AK Parti İngiltere Temsilciliği tarafından düzenlenen istişare toplantısında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başta olmak üzere üst düzey isimlerle bir araya geldi. AK Parti İngiltere Temsilcisi Erdal Yetimova'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, yurt dışında yaşayan Kahramanmaraşlıların beklentileri, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden imar çalışmaları ve bölgenin kalkınma sürecine ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı.

LONDRA'DA KAHRAMANMARAŞ İÇİN İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

AK Parti İngiltere Temsilciliği tarafından düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş'ın deprem sonrası yeniden yapılanma süreci ve geleceğe dönük beklentileri ele alındı. Toplantıya katılan Kahramanmaraşlılar İngiltere Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Ali Kılıç, yurt dışında yaşayan Kahramanmaraşlıların taleplerini ve kente ilişkin değerlendirmelerini üst düzey isimlerle paylaşma imkanı buldu. Görüşmede, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta hayata geçirilen projeler, devam eden yatırımlar ve vatandaşlara sunulan destekler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kentin yeniden ayağa kaldırılması için sürdürülen çalışmaların yanı sıra bölgenin kalkınma sürecine yönelik başlıklar da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Toplantı, yurt dışında yaşayan Kahramanmaraşlıların memleketleriyle bağlarını güçlendirmesi ve kentin geleceğine ilişkin sürece katkı sunması açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.

BAKANLARA TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ

Kahramanmaraşlılar İngiltere Kültür ve Eğitim Derneği adına Başkan Ali Kılıç tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a teşekkür plaketi ve derneğin tanıtım kataloğu takdim edildi. Toplantıda, deprem sonrası süreçte Kahramanmaraş'a yönelik yürütülen çalışmalar ve sağlanan destekler dolayısıyla teşekkür mesajları iletildi. Dernek Başkanı Ali Kılıç, hem yeniden imar çalışmalarında hem de bölgenin geleceğine yönelik desteklerde emeği geçen isimlere şükranlarını sundu. Görüşmede ayrıca yurt dışındaki Kahramanmaraşlıların kente yönelik ilgisi, dayanışma ruhu ve bölgeye katkı sağlama isteği de gündeme geldi. Derneğin, İngiltere'deki Kahramanmaraşlılar arasında kültürel ve sosyal bağları güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

TERMİK SANTRAL VE BÖLGESEL KALKINMA ELE ALINDI

Toplantının gündem maddeleri arasında bölge açısından stratejik öneme sahip termik santralin mevcut durumu ve geleceği de yer aldı. Enerji arz güvenliği, bölgesel istihdam, ekonomik sürdürülebilirlik ve yatırım perspektifleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kahramanmaraş'ın geleceğine yönelik beklentilerin değerlendirildiği toplantıda, kentin ekonomik olarak güçlenmesi, yatırım imkanlarının artırılması ve istihdamın desteklenmesi gibi konular da ele alındı. Katılımcılar, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin yanı sıra bölgenin uzun vadeli kalkınma hedeflerine ilişkin fikirlerini paylaştı. Dernek Başkanı Ali Kılıç, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, nazik ev sahipliği dolayısıyla AK Parti İngiltere Temsilcisi Erdal Yetimova'ya teşekkür etti. Kılıç, Kahramanmaraş'a yönelik çalışmaları ve destekleri nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a da şükranlarını sundu.

Haber: Muhammet Özer