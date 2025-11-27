Haberler

Kahramanmaraş'taki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş Ramazan Daylak, Kayseri'de Defnedildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki uzman çavuş Ramazan Daylak, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan eşi Elmas Daylak ise hastaneye kaldırıldı. Cenaze törenine il ve ilçe protokolü katıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Ramazan Daylak, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Nurhak- Elbistan kara yolu Özcanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzman çavuş Ramazan Daylak'ın (28) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada sürücü ile hamile olan eşi Elmas Daylak yaralandı. Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Daylak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Ramazan Daylak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kayseri'ye gönderildi.

Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen törenin ardından Ramazan Daylak toprağa verildi.

Cenaze namazına, Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar, Kayseri İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İsmet Demirgürelli, il ve ilçe protokolü katıldı. - KAYSERİ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
