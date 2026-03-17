Haberler

Hastanede film gibi tatbikat

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş HG Hospital'da gerçekleştirilen 'Pembe Kod' tatbikatı, bir bebeğin kaçırılması senaryosunu kapsadı. Güvenlik ve sağlık personelinin koordineli çalışması ile gerçekçi bir kriz durumu simüle edildi. Tatbikat sırasında hastanede bazı hasta ve yakınları panik yaşadı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta bir hastanede gerçekleştirilen bebek kaçırma tatbikatı gerçeği aratmadı. Pembe Kod verilen tatbikatta görev alan personelin sergilediği performans oyuncuları aratmadı.

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren HG Hospital'da gerçekleştirilen 'Pembe Kod' tatbikatı, gerçeği aratmadı. Senaryo gereği hastanede bir bebeğin kaçırılması kurgulandı. Alarm verilmesiyle birlikte hastane genelinde geniş çaplı bir kriz yönetim süreci başlatıldı. Güvenlik görevlileri ve sağlık personeli koordineli bir çalışma yürüttü. Tatbikatta görev alan personelin sergilediği performans, oyuncuları aratmazken, olay anındaki gerçekçi diyaloglar ve müdahaleler dikkat çekti.

Tatbikat sırasında hastanede bulunan bazı hasta ve yakınlarının yaşananları gerçek sanarak kısa süreli panik yaşadığı görüldü. 'Pembe Kod' kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, bebek güvenliği, hastane giriş-çıkış kontrolleri ve kriz anında izlenecek prosedürler detaylı şekilde test edildi. Herhangi bir kaçırma vakasında güvenlik birimlerinin nasıl hareket edeceği, personelin hangi adımları izleyeceği ve ilgili birimler arasındaki iletişim süreçleri uygulamalı olarak değerlendirildi.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bu tür tatbikatların amacının muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklı olmak ve personelin kriz anındaki reflekslerini güçlendirmek olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca hasta ve çalışan güvenliğinin her zaman öncelikli olduğu belirtilerek, düzenli aralıklarla benzer tatbikatların sürdürüleceği ifade edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

