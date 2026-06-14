Mbappe'den N'Golo Kante'ye övgü dolu sözler: 64 yaşında bile...

2026 Dünya Kupası turnuvasındaki ilk mücadelesinde Senegal ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Fransa Milli Takımı'nda, kaptan Kylian Mbappe'den takım arkadaşı N'Golo Kante'ye dair çarpıcı açıklamalar geldi. Fenerbahçe forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu hakkında konuşan Mbappe, Kante için övgü dolu sözler sarf etti.

''UTANGAÇ VE ÇEKİNGENLİĞE SAHİP''

Fransız basınından L'Equipe'e röportaj veren Kylian Mbappe, Kante'nin hem saha içi performansına hem de karakterine övgüler yağdırarak, "Onun hâlâ bu seviyede aramızda olması gerçekten inanılmaz. 'NG' (N'Golo) tarif edilemez düzeyde utangaç ve nadir rastlanacak bir çekingenliğe sahip. Fakat milli takım çatısı altında adeta kendine özel, huzurlu bir dünya kurmuş durumda. İş sahaya çıkmaya geldiğinde ise durum tamamen değişiyor; orada tek başına adeta dört kişilik performans sergiliyor." dedi.

''SADECE KOŞMUYOR, OYUNU HARİKA OKUYOR''

Kamuoyunda Kante'nin sadece fiziksel gücü ve koşu mesafeleriyle öne çıktığına dair bir algı olduğunu belirten Mbappe, tecrübeli futbolcunun oyun zekasına vurgu yaparak, "İnsanlar onun yalnızca durmaksızın koştuğunu düşünüyor ama mesele sadece bu değil. Evet, inanılmaz bir dinamizmi var ancak en kritik nokta, doğru yere ve doğru zamanda koşması. Futbol dünyasında çok koşan fakat takıma hiçbir şey katmayan oyuncular gördüm. Kante ise koşarken aynı zamanda oyunu mükemmel şekilde analiz ediyor. Müthiş futbol zekası sayesinde sahada yaşanacakları önceden seziyor ve ona göre pozisyon alıyor." ifadelerini kullandı.

''64 YAŞINDA BİLE SAHADA KOŞMAYA DEVAM EDEBİLİR''

Yıllar geçse de Kante'nin performansında en ufak bir düşüş yaşanmadığını belirten Mbappe, esprili bir yaklaşımla sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu gerçekten büyüleyici bir durum. Zaman akıp gidiyor ancak onun oyununda yaşlandığına veya geriye gittiğine dair en ufak bir emare bile yok. Fransa'daki o meşhur '64 yaşında emeklilik' tartışmaları var ya... Eminim Kante bundan hiç korkmaz, o yaşta bile sahada koşmaya devam edebilir."