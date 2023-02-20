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Kahramanmaraş Pazarcık'ta depremde yarılan yol havadan görüntülendi

Yerel Haberler

Kahramanmaraş Pazarcık'ta depremde yarılan yol havadan görüntülendi

Kahramanmaraş Pazarcık'ta ikiye bölünen yol ve çevresindeki arazilerde oluşan derin çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta ikiye bölünen yol ve çevresindeki arazilerde oluşan derin çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Adıyaman-Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nun üzerinden geçen bağlantı yoluna giren sürücüler geri dönmek zorunda kalırken, yarılan yol dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun üzerindeki bağlandı yolu ortadan ikiye bölündü. Yol ve çevresinde bulunan arazide oluşan devasa çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yanlışlıkla yola giren sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Trafiğe tamamen kapanan yol dron ile havadan görüntülendi.

Yarılan yola giren sürücü İbrahim Aslan, "Gaziantep'ten geliyorum. Ustamım babası öldü mevlitten geliyorduk. Geldiğimiz yolda yanlış girdik. Yollar çok fena. Rabbim kimseyi bu duruma düşürmesin. Hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Gaziantep Şanlıurfa Adıyaman Yerel Haberler

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