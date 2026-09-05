Okul saldırısı davasında yakalama kararı

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) – Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin davada hakkında tahliye kararı verilen saldırgan İsa Mesih Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Avukat Özcan Kara, "Çok şükür adalet tecelli etmiştir. En ağır cezanın verilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin davada tahliye edilen sanık Peyman Pınar Mersinli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Kararın, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının tahliye kararına yaptığı itiraz üzerine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildiği bildirildi.

Kararın ardından açıklama yapan avukat Özcan Kara, itirazın kabul edildiğini belirterek, "Çok şükür adalet tecelli etmiştir. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına yaptığı itirazı, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etmiş ve sanık Peyman Pınar Mersinli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır. Bu vesileyle kızımız Zişan Çetin'in de hakkı yerde kalmayacaktır. En ağır cezanın verilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Yakalama kararının, tahliye kararı veren mahkeme heyetine yönelik reddihakim taleplerini ortadan kaldırmadığını vurgulayan Kara, öncelikle hakimin davadan çekilmesini isteyeceklerini ifade ederek, "Eğer bu konuda Adalet Bakanlığı bir tasarrufta bulunmazsa öncelikle hakimin davadan çekilmesini isteyeceğiz. Aksi halde, bu yargılamada artık tarafsız olamayacakları gerekçesiyle reddihakim talebimizi ileteceğiz" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ahmet Çabukel de tahliye kararının ailelerde büyük üzüntüye yol açtığını söyledi. Çabukel, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrasında sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle hukuka ve vicdanlara hayırlı olsun. Bu tutukluluk halinin yargılamanın sonuna kadar devam edeceğine inanıyoruz. Yine inanıyoruz ki her iki sanık da en ağır cezaları alacaktır."

Kaynak: ANKA