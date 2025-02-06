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Kahramanmaraş Depreminin İkinci Yıl Dönümünde Yürek Burkan Anlar

Kahramanmaraş Depreminin İkinci Yıl Dönümünde Yürek Burkan Anlar
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Kahramanmaraş merkezli depremin ikinci yıl dönümünde, yakınlarını kaybedenler Kozan Asri Mezarlığı'na giderek duygu dolu anlar yaşadı. Sıdıka Şimşek, evlatlarını kaybetmenin acısıyla mezarlarına sarılarak duygusal bir an yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde, depremde yakınlarını kaybedenler Kozan Asri Mezarlığına gitti. Depremde evladını kaybeden Sıdıka Şimşek'in evlatları ve torunlarının mezar taşına sarıldığı anlar yürekleri dağladı.

6 Şubat depreminde Ebrar Sitesi'nin yıkılmasıyla Sıdıka Şimşek. oğlu Baki, gelini Yasemin ve torunları Gökçe, Yağız ve Ayaz'ı kaybetti. Şimşek, yakınlarını Kozan'da toprağa verdi. Anne Şimşek ve eşi Şaban Şimşek, Kahramanmaraş'tan gelen mesai arkadaşları depremde vefat eden çocuklar için kabirlere şeker bırakarak dua etti.

Anne Şimşek'in mezar taşına sarıldığı anlar yürekleri dağladı Kahramanmaraş'tan depremde kaybettikleri mesai arkadaşlarının mezarını ziyarete gelen Halit Yerli, "Baki Şimşek'in mesai arkadaşıyım. Acımız dün gibi taze. Acı ilk günkü gibi. Her şey dün gibi, unutmayacağız" dedi.

Ziyarete gelen Baki Kaplan ise "Konuşmakta güçlük çekiyoruz, bizim için çok zor, unutmadık ve unutamıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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