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Kahramanmaraş Depremi İçin Mevlid-i Şerif Okundu

Kahramanmaraş Depremi İçin Mevlid-i Şerif Okundu
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Batman Kudret Camisi'nde 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak Mevlid-i Şerif duası yapıldı. Programa katılan İl Müftüsü, depremlerde kaybedilenler için dua ederek acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Batman'da Kur'an-ı Kerim ardından Mevlid-i Şerif okundu ve dua edildi.

Batman Kudret Camisinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif programına İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Müftüsü Ahmet Durmuş, kamu kurum müdürlerinin yanı sıra çok sayıda polis ve vatandaşlar katıldı. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olan depremin sene-i devriyesinde hayatını kaybedenler için önce Mevlid-i Şerif okundu ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Okunan Mevlid-i Şerifin ardından açıklama yapan Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş, "Bu gün tüm camilerimizde 6. Şubat Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Mevlid-i Şerif okuduk ve dua ettik. Cenab-ı Allah bir daha milletimize, memleketimize böyle acılar yaşatmasın. Bu vesileyle ben bütün depremlerde ve afetlerde kaybettiğimiz canlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Program sonrası cami bahçesinde vatandaşlara bisküvi, lokum ve meyve suyu ikramında bulunuldu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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