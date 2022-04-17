Kahramankazan'da Dünya Yetimler Günü'nde anlamlı iftar

Kahramankazan'da, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Ankara Valisi Vasip Şahin ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tek tek ilgilendikleri çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ankara'da Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan Kaymakamlığı, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla anlamlı bir iftar programı düzenledi. İftara, Vali Şahin, Başkan Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve eşleri ile yetimler, şehit ve gazi çocukları, dezavantajlı çocuklar ve aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başlayan programda, Başkan Oğuz iftar öncesi masaları tek tek gezerek, çocuklarla sohbet etti. Şahin ve Oğuz çocuklara çeşitli hediyeler vermeyi ihmal etmedi. Şahin ve Oğuz, çocuklarla gün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Yetim gülerse insanlık güler"

Vali Şahin, yetimlerin daha fazla yanlarında olmanın ve gönüllerine girebilmenin gerektiğini belirterek, "Bizler devlet olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de, bizim kadim kültürümüzde, irfanımız içerisinde zaten mündemiç olan yetime saygı, yetimin hakkını koruma ve yetimi görüp gözetme var" dedi. Devlet politikası olarak yetimlerin hakları ve yetiştirilmeleri konusunda pozitif ayrımcılık uygulanarak hassasiyet gösterildiğini ifade eden Şahin, "Allah'a hamdolsun hiçbir yetimimizi aç açıkta bırakmamaya gayret ediyoruz. Ama eğer bizim bilgimiz dışında, sizlerin bilgisi dahilinde unutulmuş, ihmal edilmiş yetimler varsa ne olur bizlerle irtibat kurup bizlerin bu üzerindeki vebali hiç olmazsa hafifletmemize, kaldırmamıza yardımcı olmuş olursunuz. Hem kendi huzurumuz hem milletimizin huzuru hem insanlığın huzuru için ne olur kimsesizlere, muhtaçlara, özellikle de garip gurebaya, yetime hep birlikte el uzatalım, hep birlikte sahip çıkalım" diye konuştu.

Başkan Oğuz da, belediye olarak ilçelerindeki yetimlerin, ihtiyaç sahiplerinin ve dezavantajlı bireylerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Kahramankazanımızda tüm kesimlerle büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini hamdolsun yalnız bırakmıyoruz. Bugün bu anlamlı programda çocuklarımızla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Unutmayalım ki bir yetim gülerse insanlık güler" dedi. - ANKARA