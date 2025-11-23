Kahraman öğretmenler devamsızlık yapan öğrenciler için köy köy geziyor

Muş'un Yaygın İmam Hatip Ortaokulu ile Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan öğretmenler, çeşitli nedenlerle okula gitmeyen veya devamsızlık yapan öğrencileri yeniden eğitimle buluşturmak amacıyla köy köy dolaşarak ailelerle görüşüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında okul idarecileri ve öğretmenler, bu yıl farklı sebeplerle okula devam etmeyen kız ve erkek öğrencilerin eğitim sürecinden kopmaması için sahada yoğun mesai harcıyor. Zorlu coğrafya şartlarına rağmen kapı kapı dolaşan öğretmenler, öğrencilerle birebir görüşmeler yaparak sorunları yerinde tespit ediyor ve çocukların okula dönüşünü sağlamak için aileleri bilgilendiriyor.

Öğretmenler, her ev ziyaretinde öğrencileri yeniden eğitime kazandırma sorumluluğuyla hareket ediyor. Çocuklarla kurdukları güven ilişkisi ve ailelerle yaptıkları bilgilendirici görüşmeler sonucunda onlarca öğrenciyi tekrar eğitime kazandırdı. Kimi zaman saatler süren yolculuklarla ulaşılan köylerde öğretmenler, öğrencilerin karşılaştığı engelleri yerinde görerek çözüm üretmeye çalışıyor. Sahadaki bu çaba, öğretmenliğin sadece sınıfta değil, hayatın her alanında devam eden bir emek ve rehberlik mesleği olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

"Ev ziyaretlerini artık bir kültür haline getirdik"

Devamsız öğrencileri okula geri kazanmada en etkili yöntemin ev ziyaretleri olduğunu söyleyen Yaygın İmam Hatip Ortaokulu ile Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Bayram Erim, telefonla iletişimin çoğu zaman zorlaştığını, bu nedenle yüz yüze görüşmelerin çok daha olumlu sonuçlar verdiğini kaydederek, "Her yıl devamsız öğrencilerimizi tespit ediyor ve öğretmenlerimizle birlikte ev ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizi okula kazandırmak için sahada elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Okulun sadece dört duvar arasında var olan bir yer olmadığını düşünüyor; öğretmenlerimizle birlikte ev ev, köy köy gezerek devamsız öğrencilerimizi komisyonumuzla tespit ediyoruz. Ardından bu öğrencilerin okula gelmeme nedenlerini araştırıyor, velilerle iletişime geçerek çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz. Bu süreçte, yıllardır görev yaptığımız okulda onlarca öğrenciyi yeniden okula kazandırdık ve aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Ev ziyaretlerini artık bir kültür haline getirdik ve bu kültürü sürdürmeye kararlıyız. Böylece öğrencilerimizin eğitim süreçlerine ve çalışmalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Bizim için kayıp öğrenci yoktur"

Öğrencileri okula kazandırmak için sahada büyük çaba gösteren fedakar öğretmenlerden olan İngilizce öğretmeni Betül Nur Akcagöz, öncelikle öğrencilerin devamsızlıklarının altında yatan ekonomik, ailevi ya da sosyal çevre kaynaklı sebepleri araştırdıklarını ifade etti. Bu etkenler belirlendikten sonra öğrencilerin evlerine ziyaretlerde bulunduklarını aktaran öğretmen Akcagöz, "Sene başından beri devamsız olan öğrencilerimizi tespit ediyoruz. Okulumuzda bununla ilgili bir komisyon kurduk. İlk olarak öğrencilerimizin devamsızlıklarının altında yatan sebepleri araştırıyoruz. Bu nedenler ekonomik olabilir, ailevi olabilir ya da sosyal çevreden kaynaklanabilir. Tüm bu etkenleri belirledikten sonra öğrencilerimizin evlerine ziyaretlerde bulunuyoruz. Yaptığımız ziyaretler kapsamında öğrencilerimizi okula nasıl geri kazandırabileceğimizi, motivasyonlarını nasıl artırabileceğimizi ve onlara nasıl destek olabileceğimizi değerlendiriyoruz. Ardından öğrencilerimizi yeniden okula kazandırıyor, okul ile bağlarını güçlendirmelerini sağlıyoruz. Bizim için kayıp öğrenci yoktur; hiçbir öğrenci gözden çıkarılmaz. Bu anlayışla elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz ve bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir öğrenciyi kaybetmeye tahammülümüz yoktur"

Zorlu şartlara rağmen öğrencilerin eğitimden mahrum kalmaması için ev ev, köy köy, dağ bayır demeden ziyaretlerini sürdürdüklerini söyleyen vefakar öğretmenlerden Abdulhadi Açış, bu mücadelenin de kesintisiz şekilde devam edeceğini ve hiçbir öğrenciyi kaybetmeye tahammüllerinin olmadığını vurgulayarak, "Bugün Ağırtı köyündeyiz. Bu köyde devamsız olan öğrencileri geri kazandırmak adına yürüttüğümüz faaliyetlerden bahsetmek istiyorum. Zorlu şartlara rağmen öğrencilerimizin eğitimine devam edebilmesi için ev ev, köy köy, dağ bayır, çayır demeden gezmeye hazırız ve bu mücadelemiz sürekli devam edecektir. Yeter ki öğrencilerimiz eğitimden mahrum kalmasın; hiçbir öğrenciyi kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Sahada gezerken velilerin takındığı tavırlar ve öğrenciyi okula gönderme konusundaki isteksizlik zaman zaman bizi zorlasa da, hem veliyi hem öğrenciyi ikna etmeye kararlıyız. Hiçbir öğrencinin okulsuz kalmasını istemiyoruz ve mücadelemiz, tek bir öğrenci bile okula dönene kadar sürecektir. Ayrıca kız çocuklarımızın okutulması konusunda var olan önyargıları yıkmak adına çalışmalar yürütüyoruz ve inanıyoruz ki bu önyargıları aşarak kız çocuklarımızı okula kavuşturacağız" şeklinde konuştu. - MUŞ