Kahraman Mehmetçikler Ramazan Bayramı'nda Nöbette

Adana'da 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında görevli kahraman Mehmetçikler, bayramı nöbet başında geçiriyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan kahraman pilotlar ve üs personeli, Ramazan Bayramı'nı vatan savunmasında karşıladı. Türk hava gücünün en önemli unsurları arasında yer alan jetlerde ve İHA'larda görevleri başında olan personel dosta güven, düşmana ise korku salıyor.

10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı, kapılarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açtı. Üste, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde önce 10'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Güleç, er ve personel ile bayramlaştı. Bayramı ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta geçiren Mehmetçik, daha sonra vatan savunmasında omuz omuza görev yaptığı silah arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Er, telefonda ailesiyle görüştü

Pilotların yanı sıra üste görev yapan Mehmetçik ise nizamiye ve nöbet kulelerinde Ramazan Bayramı'nı elleri tetikte karşıladı. Bu sırada 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda vatani görevini yapan bir er, komutanı tarafından ailesiyle görüntülü olarak görüştürülüp anne ve babasının bayramını kutladı. Duygu dolu anların yaşandığı görüşmede erin annesi, evladı nezrinde bütün Mehmetçik'in de bayramını kutladı.

"Gök vatanın savunması bize emanet"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı görev yapan Hava Pilot Yarbay, "Her zaman olduğu gibi, dün de bugün de gök vatanın savunması ve Türk devletinin bekası, milletimizin huzuru için 365 gün 24 saat görevimizin başındayız. Bu vesileyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi. - ADANA