Kağızman'da park ve bahçelerin temizliği dikkat çekiyor - Haberler

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Kağızman'da park ve bahçelerin temizliği dikkat çekiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kağızman'da park ve bahçelerin temizliği dikkat çekiyor

Kağızman'da park ve bahçelerin temizliği dikkat çekiyor.

Kağızman'da park ve bahçelerin temizliği dikkat çekiyor. Vatandaşlar ise temiz ve bakımlı parklarda güneşin keyfini çıkarıyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde belediye tarafından park ver bahçelerin temizlik ve bakım çalışmaları günlük yapılıyor. Belediye Başkanı Nevzat Yıldız'ın da yakından takip ettiği çalışmalarla park ve bahçelerin vatandaşların hijyenik ortamda dinlenmesine ve sevdikleriyle birlikte zaman geçirmesine imkan sağlıyor.

Kağızman Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, genel bakım ile orta refüjlerde yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları aralıksız sürdürürken, vatandaşlar da belediye çalışanlarına yardımcı olmak için park ve bahçeleri temiz tutuyor. Kağızman ilçe merkezinde yollar ve kaldırımlarım temiz ve bakımlı olması vatandaşların da yüzünü güldürüyor.

"Belediye çalışmaları bizleri memnun ediyor"

Kağızman'da iki dönedir Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'den Belediye Başkanlığı görevini yürüten Nevzat Yıldız'ın ilçeyi ve problemlerini bilmesi belediye çalışmalarına da olumlu yansıyor. Her gün vatandaşların içerisinde olan ve belediye çalışanlarıyla birlikte çalışan Başkan Nevzat Yıldız, vatandaşlar tarafından da çok seviliyor.

Belediye çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, "Belediye her anlamda güzel hizmetler yapıyor. En önemlisi Kağızman çok temiz, yollar temiz, kaldırımlar temiz, park ve bahçelerimiz temiz, toz derdimiz yok. Ailemizle, çocuklarımızla oturacağımız park ve bahçelerimiz var. Çocuklarımız parklarda eğlenirken, biz de bahçe de zaman geçiriyoruz. Belediye hizmetleri tam anlamda alıyoruz" dediler.

Öte yandan temiz ve düzenli bir ilçe olmasıyla da dikkat çeken Kağızman'da belediye hizmetleri her kesimin yüzünü güldürüyor. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevzat Yıldız Kağızman Kars Yerel Haberler

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