Üye Girişi
Haberler

Kağızman'da Köy Yolları Kilit Parke Taşı ile Yenileniyor

Kağızman'da Köy Yolları Kilit Parke Taşı ile Yenileniyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Kağızman ilçesinde köy yollarının yapımına devam ediliyor. AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Sabri Gürbüz, çalışmalar hakkında bilgi vererek, geçen yıl başladıkları projeye bu yıl da Aydınkavak ve Camuşlu köylerinde devam ettiklerini açıkladı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde birçok köy yolu kilit parke taşı ile yapılıyor.

Geçen yıl itibariyle başlayan kilit parke taşı yapımı bu yıl da Kağızman'ın köy içi yollarına uygulanmaya devam ediyor. Yapımı devam eden yollar yetkililerce yerinde incelenerek, çalışmalar hakkında bilgi alınıyor.

Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Sabri Gürbüz, yaptığı açıklamada; "Geçen yıl başladığımız kilit parke taşı yol çalışmalarımıza bu yıl da Aydınkavak ve Camuşlu köylerimiz ile devam ediyoruz. Hemen hemen bütün ana halter köy yollarımız sıcak asfalt ve beton asfalt yapıldı. Kalan köy içi yollarımızı ise kilit parke taşı ile tamamlıyoruz. Emeği geçen başta AK Parti Milletvekilimiz Adem Çalkın'a ve Kars Valimiz Ziya Polat'a ayrıca emeği geçen herkese ilçemiz adına çok teşekkür ediyoruz." İfadelerine yer verdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Politika AK Parti Kağızman Yerel Yaşam kars

ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Mansur Yavaş: İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa tüm CHP'li belediye başkanları görevini bırakacak

"Kulislerde konuşulan olursa tüm CHP'li belediye başkanları görevi bırakacak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bayi Toplantısı filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE UNION SG) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Fenerbahçe USG maçı nereden izlenir? Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu intihar mı etti? Münevver Karabulut cinayeti adli tıp raporu! Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi? Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar... Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });