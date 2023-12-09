Kağıthane'de kentsel dönüşüm projesinde binalar yükselmeye başladı

Kağıthane Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde Merkez Mahallesi'nde başlatılan Yeni Hizmet Sitesi kentsel dönüşüm projesinde binalar yükselmeye başladı. Başkan Mevlüt Öztekin, zemin dahilinde 7 kat şeklinde yapılması planlanan depreme dayanıklı 300 daire kapasiteli inşaat alanın şantiyesini gezdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediyesi Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ işbirliğinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Merkez Mahallesindeki Yeni Hizmet Sitesi'nin şantiyesini gezdi. Hizmet Sitesi'nin kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmesinin ardından 2020 yılında depreme dayanıksız, deniz kumuyla inşa edilmiş 12 kat ve 288 daire kapasiteli binalar yıkıldı. Yıkılan binaların yerine zemin dahilinde 7 kat olarak planlanan 300 daire kapasiteli depreme dayanıklı binaların inşaatı yükselmeye başladı. Kağıthane Belediyesi bu süreçte inşaatı devam eden site sakinlerinden ev sahibi olanlara 3 yıl kira yardımı, kiracılara da taşınma desteğinde bulundu. Yapılan Yeni Hizmet Sitesi tamamlandığında 196 adet 2+1 ve 104 adet 3+1 daire sahiplerine kavuşacak.

"6 ay gibi kısa sürede de binalarımızın yükseldiğini görüyoruz"

Vatandaşın güvenliğinin, yaşam kalitesinin artmasının, depreme dayanıklı evde oturmasının çok kıymetli olduğu ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin "Şu anda Kağıthanemizde Hizmet Sitesi dediğimiz bölgedeyiz. Burada göreve geldiğimizde 6 bloktan oluşan 12 katlı 288 daire vardı. Buradaki komşularımız bize geldiklerinde, 'Başkanım, biz zemin etütlerinden sıkıntı yaşıyoruz ve binalarımız depreme dayanıksız' diye söylediler. ve sonrası hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Sağ olsun TOKİ işbirliğiyle beraber de burayı dönüşüm alanı ilan etmiş olduk. ve burayla beraber de hızlı bir şekilde tahliyelerini yaptık. Komşularımız sağ olsun çok destek verdiler. Tahliye sonrasında da hemen proje çizimleri ve TOKİ'yle beraber işbirliğiyle birlikte de ihale çalışmasına başlamış olduk ve geçtiğimiz yıl da Sayın Cumhurbaşkanımızın telekonferans yöntemiyle kayılmasıyla da temel atma törenini gerçekleştirdik. Şu anda baktığımızda 6 ay gibi kısa sürede de binalarımızın yükseldiğini görüyoruz. Önce 12 katlı olan bu binalar şu anda zemin artı 7 kat olarak inşa edilmiş olacak. ve burada toplam 300 daire olmuş olacak ve proje alanı yüzde 40'ından fazlası yeşil alanı olarak bırakılmış olacak. ve böylece komşularımız eski, dayanıksız, deprem gelmese bile yıkılacak olan binalar yerine şu an depreme dayanıklı konutlar haline gelmiş olacak. Bu projede emeği geçen Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'mize teşekkür ediyoruz. Kağıthanemiz de buna benzer birçok projemiz daha var. Yine Yahya Kemal Mahallemizde buna benzer yapıların yıkımını yapmış olduk. 123 binayı orada ve toplam 688 daire, 57 iş yeri orada inşa ettik ve komşularımızı orada depreme dayanıklı yeni evlerini etmiş olduk. 6 Şubat depremlerini beraber yaşamıştık. ve tam o sıra zarfında da TOKİ'nin bu şekilde güzel hizmetler etmesi bizim için kıymetli, önemli. Çünkü vatandaşımızın güvenliği, yaşam kalitesinin artması, depreme dayanıklı yerde oturması çok kıymetli, burada az önce arkadaşlarımızla da görüştük. Önümüzdeki yıl bu zamanlarda inşallah 2024 yılının sonuna doğru da komşularımız yeni evlerine kavuşmuş olacaklar diyorum. Hayırlı olsun diyorum tekrardan" dedi.

"Riskli yapıda oturmak gerçekten çok ürkütücü"

Evi yıkılarak yerine güvenli binalar inşa edildiğinden mutlu olduğunu ifade eden Tülay Soylu "Riskli yapıda oturmak gerçekten çok ürkütücü, kalite şartlarımızı engelliyor. Çünkü yani insanın evi en huzur bulduğu yerdir. Yani kafasına yastığını koyduğu zaman huzur verici bir şekilde çoluğu da çocuğu da uyanmaktır. Riskli yapı endişe vericidir, senin konforunu etkiler. Yaşam kaliteni etkiler. ve her an ölüm korkusu yaşamak zorunda kalıyorsun. En azından çok mutluyum. Çok huzurluyum. ve herkesin bu kentsel dönüşüm teşvikini istiyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'e çok teşekkür ediyorum. Yani bizi gerçekten büyük bir stresten, üzüntüden kurtardılar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL