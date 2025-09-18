'Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa' Ankara'da anıldı

"Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa" anma toplantısı Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) ev sahipliğinde Ankara'da yapıldı.

"Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa" anma toplantısı, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Azerbaycan Dostluk iş birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ile Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) iş birliği ve Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) ev sahipliğinde yapıldı. Etkinlikte, Türk dünyasının ortak tarihi hafızasında önemli bir yere sahip olan Kafkas İslam Ordusu'nun mirası ve Enver Paşa'nın rolü bir kez daha vurgulandı.

ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal 1918 yılında mücadele edenlerin sadece bir şehri kurtarmakla kalmadığını belirterek, "Onlar, binlerce kilometre öteden gelerek Bakü'nün işgali için omuz omuza savaşmış, bizlere ebedi bir dostluk ve kardeşlik mirası bırakmışlardır. Bu fedakarlık, milletimizin hatırasından asla silinmeyecek bir iz olarak kalacak, bizlere hem bir vefa borcu hem de gelecek nesillere aktarılması gereken tarihi bir sorumluluk yükleyecektir. Bugün bizlere düşen, onların bıraktığı bu kutlu mirası yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi her daim güçlü kılmak ve aynı ruhu geleceğe taşımaktır. Çünkü tarih göstermiştir ki kardeşlik ve dayanışma ruhu, milletimizi her zaman zafere ve aydınlık yarınlara taşımıştır" ifadelerini kullandı.

"Ordunun iki ülkenin ortak kaderinin en anlamlı sayfalarından birini oluşturmuştur"

Enver Paşa'nın liderliğinde kurulan ordunun önemine değinen Deryal, "Enver Paşa önderliğinde kurulan ve kardeşi Nuri Paşa yönetimindeki kahraman ordunun Bakü'nün özgürlüğünü sağlaması, iki ülkenin ortak kaderinin en anlamlı sayfalarından birini oluşturmuştur. Enver Paşa, Nuri Paşa ve Kafkas İslam Ordusu'nun tüm kahramanlarına rahmet diliyor, bağımsızlık için verdikleri mücadeleyi minnetle anıyorum. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, bu toprağı vatan yapmak ve korumak için can veren şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA