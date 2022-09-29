Kadınların hayatına dokunuyor

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, verdiği eğitimler ile kursiyerlerin hayatlarına dokunarak mesleklerini ve iş hacimlerini genişletmesine katkı sağlıyor.

Düzce Belediyesinin yüzlerce kursiyere verdiği eğitimler meyvelerini veriyor. 2022-2023 yılına da 53 ayrı branşta 9 ayrı noktada verilecek olan kurslar öncesinde, kursiyerlere cesaret vererek yüzleri güldürdü. Geçtiğimiz yıl Stilistlik ve Modelistlik kursuna katılan kursiyer Fatma Keskin, kursa gittikten sonra iş kolunu genişleterek hedeflerini büyüttü.

14 yaşından bu yana terzilik yapan Fatma Keskin, üniversite okuyan kızının masrafları ve kendi giderlerini sağladığı terzi dükkanında gelinlik ve çocuk abiyeleri dikmek amacıyla Düzce Belediyesi'nin ücretsiz olan Stilistlik ve Modelistlik kursuna katıldı. 5 ay boyunca hiç tatil yapmadan hem kursa katılan hem de dükkanını açık tutan Keskin, "Bu kursu çok araştırdım ancak genellikle çok yüksek ücretliydi. Ancak burada ücretsiz ve aynı teknikler öğretiliyor. Düzce Belediye Başkanımız Faruk Özlü'ye Düzceli hanımlara bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Çünkü başka illerde böyle bir kurs yok" diye konuştu.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursu Koordinatörü İlknur Bahar da başarılı kursiyeri tebrik ederek, " Düzce Belediyesi Belmek kursiyerlerimiz güzel dükkanlar açıp mesleklerini oluşturuyorlar. Kursiyerlerimizi de destekliyoruz. Kursiyerlerimizin potansiyellerini ve eğitim aldıkları meslek gruplarında gördükçe mutlu oluyoruz" ifadelerinde bulunarak Belediyenin desteğini bir kez daha gösterdi.

"Modelistlik kursu Başkan Özlü'nün hediyesidir"

Stilistlik ve Modelistlik Eğitmeni Melek Çim ise "Kursiyerimizin aldığı eğitim sonucunda atölyesinde bir değişim oluştu. Biz de ziyaret etmek istedik. Terzilik üzerine çalışan kursiyerimiz geçen sene bizden modelistlik eğitimi aldık. Kendi dükkanını gelinlik ve çocuk abiyeleri üzerine çevirerek dükkanını büyütmeyi hedefledi. Verdiğimiz eğitimlerle kendinde bu özgüveni gören kardeşimiz bunu başardı. Düzce'de başka bir kurumda verilmeyen Modelistlik kursu Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kadınlara bir hediyesidir" şeklinde konuştu. - DÜZCE