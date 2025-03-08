2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

2 yaşındaki Rana'nın can verdiği yerde saatler sonra aynı manzara
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç

Görüntü köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden
Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası! Hocası konuştu

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası

Kadın Varsa, Hayat Var: Sivas'ta Panel Düzenlendi

Kadın Varsa, Hayat Var: Sivas'ta Panel Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kadın Varsa, Hayat Var' panelinde, kadınların iş dünyasındaki rolü, kalkınmadaki önemi ve karşılaştıkları zorluklar ele alındı. Doç. Dr. Şebnem Özdemir, kadınların ekonomik hayata katılımının düşük olduğunu ve okuma yazma bilmeyenlerin çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu vurguladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadın Varsa, Hayat Var" konulu panel düzenlendi. Burada konuşan Doç. Dr. Şebnem Özdemir, dünyada okuma yazma bilmeyenlerin 3'te 2'sini kadınların oluşturduğunu söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlkay Noyan Yalman moderatörlüğünde "Kadın Varsa, Hayat Var" konulu panel düzenlendi. Panele akademisyenler, öğrenciler ve esnaf kadın girişimciler katıldı. Panelde, kadınların iş hayatındaki rolü, kalkınmadaki önemi ve karşılaştıkları zorluklar ele alındı. Kadın girişimciler panelde söz alarak iş hayatındaki deneyimlerini paylaştı. Esnaflık yaparken karşılaştıkları zorlukları ve başarı hikayelerini anlatan kadınlar, girişimci olmak isteyen genç kadınlara cesaret verici mesajlar verdi. Panelde sunum yapan İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Özdemir, kadınların iş dünyasındaki yerini istatistiklerle anlattı. Kadınların toplumdaki ve iş dünyasındaki yerini güçlendirmeye yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan panele, katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

"Kadınlar akademiye adım atıyor ama profesör seviyesine çıkıldığında oranları ciddi şekilde düşüyor"

Kadınların iş dünyasındaki yerini istatistiklerle anlatan Doç. Dr. Şebnem Özdemir, "Bugün hala kadınların ekonomik hayata katılımı erkeklere oranla daha düşük seviyelerde. Dünya genelinde "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler" (NEET) oranının kadınlarda yüzde 31, erkeklerde ise yüzde 14 oranındadır. Ayrıca, dünya çapında yaklaşık 781 milyon okuma yazma bilmeyen yetişkin bulunuyor ve bunların üçte ikisini kadınlar oluşturmaktadır. Akademide kadınların oranına baktığımızda, araştırma görevlisi seviyesinde kadınların oranı oldukça yüksekken, profesör seviyesine çıkıldığında bu oran ciddi şekilde düşüyor" şeklinde konuştu.

"Kızlar, masada size yer yoksa kendi yerinizi kendiniz açın"

Kadınların hak ettikleri yerde olabilmek için mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Özdemir, "Kadınların iş dünyasında karşılaştığı zorluklardan biri de toplumsal algılar ve önyargılardır. İş hayatında başarılı olmak isteyen kadınlar için bazen masada bir yer bulunmaz. Ama işte tam da burada, hepimizin kulağına küpe olması gereken şu söz devreye giriyor 'Kızlar, masada size yer yoksa kendi yerinizi kendiniz açın.' Kadınlar, hak ettikleri yerde olabilmek için mücadele etmeli, birbirlerine destek olmalı ve kendi güçlerinin farkına varmalıdır" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Uzayda mahsur kalan iki kişi için söyledikleri gündem oldu!
img

Ronaldo attı, Terim çıldırdı
img

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
2030 yılında iki kez oruç tutulacak

2030 yılında iki kez oruç tutulacak
Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü

Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Sokak röportajına dahil olan Suriyelinin sözleri gündem oldu
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi
Trump'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu

Uzayda mahsur kalan iki kişi için söyledikleri gündem oldu!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.