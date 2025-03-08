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Kadın Şoför Seyhan Sevinç: 'Hiçbir Meslek Sadece Erkeklere Ait Değildir'

Kadın Şoför Seyhan Sevinç: 'Hiçbir Meslek Sadece Erkeklere Ait Değildir'
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kadınların gücünü gösteren 2 çocuk annesi Seyhan Sevinç, şoförlük mesleğine olan tutkusunu ve kadınların her alanda çalışabileceğini vurguladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde işçi ve servis şoförlüğü yapan 2 çocuk annesi Seyhan Sevinç, kadınların gücünü tüm dünyaya direksiyon başında gösteriyor. Seyhan Sevinç mesleğini çok sevdiğini söyleyerek, "Hiç bir meslek sadece erkeklere ait değildir" diye konuştu.

Kısa süre önce şoförlük mesleğine başladığını belirten 2 çocuk annesi Seyhan Sevinç, "Araba kullanmayı seviyorum. Kendimi araba kullanırken daha özgüvenli hissediyorum. Okul servis işi yapıyorum ayrıca işçileri de taşıyorum. Kadınların her meslekte çalışmalarını göstermek için aslında bu iş benim için önemli. Sadece erkekler şoförlük yapamaz, kadınlara da öncelik verilmesi gerekiyor. Bütün kadınların cesur olması gerektiğine inanıyorum. Hayallerimizin peşinden gidelim, hiçbir meslek sadece erkeklere ait değildir. Bu işi yaparken bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama işimi severek yapıyorum. Öğrenciler ilk bu işe başladığım zaman çok şaşırdılar. Şu an alıştılar, benimle oldukları için gayet mutlular. Ben öyle hissediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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