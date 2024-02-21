Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını belirterek, "İki yıllık çalışmalarımız sonucunda hazırladığımız Eylem Planımız ile öncelikle Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme perspektifinin kurumsallaşması için bir yol haritası sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesi 3. Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Danışma Kurulunun 2021'de gerçekleştirilen ilk toplantısında projenin içerdiği konuların ve hedeflerin paylaşıldığını, 2023 yılındaki ikinci toplantıda ise proje hedeflerine ulaştıracak uygulamalar hakkında istişarelerde bulunulduğunu hatırlattı.

Bu toplantıda ise hazırlanan Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın değerlendirmeye sunulacağını belirten Göktaş, "İki yıllık çalışmalarımız sonucunda hazırladığımız Eylem Planımız ile öncelikle Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme perspektifinin kurumsallaşması için bir yol haritası sunmayı hedefliyoruz. Söz konusu hedefimize ilişkin değerlendirmelerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 12. Kalkınma Planı'na ait çalışmalarda yer alması projenin hayata geçirilmesini büyük ölçüde desteklemiştir. Ulaştığımız noktada milli değerlerimiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz ve proje kazanımlarımız uyumlu ve destekleyici bir gelişim seyri yakalamıştır" diye konuştu.

"Kadın haklarının gelişimine katkı sunacak etkili bir adım olarak değerlendiriyoruz"

Türkiye'nin son 22 yıllık süreçte sosyal politikalar vizyonunu önemli ölçüde genişletip kalıcı adımlar attığını vurgulayan Göktaş, "Özellikle kadın haklarının gelişimi ve kadın-erkek eşitliği hakkında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler, pek çok alanda daha adil bir perspektifin yerleşmesine öncülük etmiştir. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesi'ni de ülkemizde kadın haklarının gelişimine katkı sunacak etkili bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bakanlığımızın ana faydalanıcı, Türkiye Cumhuriyeti Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın eş faydalanıcı olduğu ve Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin Uygulayıcı Ortaklığı ile hayata geçirdiğimiz proje ile sadece kadınlar için değil toplumun bütünü için daha adil paylaşımı esas alan bir kalkınma modeline ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı yakın zamanda yürürlüğe koyulacak

Bu süreçte gerçekleştirdikleri önemli adımlara değinen Göktaş, şunları kaydetti:

"2023 yılında yürürlüğe giren 12. Kalkınma Planımızda kadınların hayatın tüm alanlarındaki fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmaları ve her düzeyde temsil ve katılımlarının artırılması ilkelerine temel amaç düzeyinde yer verilmiştir. Planda ayrıca kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme çalışmalarının yaygınlaştırılması adına doğrudan bir taahhüt de bulunmaktadır. Kadının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız 10 yılı aşkın süredir ulusal politikalarımızın öncelikli hedeflerinden biri haline gelmiştir. 2024-2028 yılları için güncelleme çalışmalarını tamamladığımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı da en yakın zamanda yürürlüğe koyacağız.

2021 yılında gündemimize aldığımız Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme Projesinde geçen üç yılda önemli gelişmelere imza attık. Yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında; 2024-2026 dönemi Yatırım Programı ile merkezi ve yerel yönetimler Bütçe Hazırlık Rehberlerinde ilk kez kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme ilkesine yer verilmesini sağladık. Merkezi yönetim bütçe programlarında kadınların güçlenmesine ilişkin göstergelerinin sayısını artırmayı başardık. Böylelikle kurumların cinsiyet bazlı kayıt tutmalarını ve sundukları hizmetlerin kadınları ve erkekleri ne şekilde etkilediğini daha görünür ve hesaplanabilir hale getirmelerine öncülük ettik. Bu alanda kat ettiğimiz ilerleme, OECD'nin değerlendirme raporlarına da yansıdı. 2023 yılı raporuna göre Türkiye, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi uygulayan 23 ülke arasında yer almaktadır."

"4 aşamalı bir eylem planı tanımladık"

2024 yılı itibarıyla alandaki başarıları paydaşlarla birlikte hazırladıkları Strateji Belgesi ve Eylem Planıyla farklı bir boyuta taşıdıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesini gerçekleştirmeye yönelik 4 aşamalı bir eylem planı tanımladıklarını anlattı.

Göktaş, öncelikle kanıta dayalı sosyal politikalar oluşturmak adına mevcut toplumsal yapıyı analiz etmeyi ve güncel veriler toplamayı planladıklarını, ikinci adımın ise kadın-erkek eşitliğine duyarlı yaklaşımın kamu kurumlarının tüm aşamalarında yerleşmesini sağlamak olacağını kaydetti.

Özellikle kamu yatırımlarında kadınların güçlenmesine yönelik hizmetlere ayrılan bütçenin görünürlüğü ve etkinliğinin önem kazanacağını vurgulayan Göktaş, üçüncü olarak bu alanda kamu kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesi adına personel eğitimleri ve yeni kurumsal düzenlemeler gerçekleştireceklerini ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon ile kısa sürede kalıcı bir gelişme sağlayacaklarını ifade etti.

Son aşamada proje hedeflerine yönelik tüm çalışmaların izlenmesi ve denetlenmesinin yer aldığını kaydeden Göktaş, projeden en yüksek verimi almak adına Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme İzleme Gruplarıyla denetimleri yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, "Kamu hizmetlerinin önemli bir boyutu olan planlama ve bütçeleme alanında kadın-erkek eşitliğinin güçlenmesini odağına alan Eylem Planımızın toplumsal adaletin sağlanmasında da önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Eylem Planımızın tüm yönleriyle hayata geçirilmesinde özellikle Strateji Geliştirme Birimleri olmak üzere tüm paydaşlarımızın desteğini önemsiyoruz. Danışma Kurulumuzun güçlü iş birliği ile oluşan bu özel sinerjinin Eylem Planımızın uygulanması sürecinde de artarak devam etmesini ve ülkemize faydalı hizmetlere dönüşmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Tuba Vural Çokal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Temel Haklar, Adalet ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke ve UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. - ANKARA