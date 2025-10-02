Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi Davası 21 Ekim'e Ertelendi

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin dava 21 Ekim'e ertelendi. Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, "Sanıkların akli melekelerinin yokluğuna ya da suçun idrakine ilişkin herhangi bir rapor sunulmadı, sunulamaz" dedi.

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın 5. duruşması Kartal Anadolu Adalet Sarayı 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, soruşturma kapsamında sanık olarak yer alan ve 18 yaşından küçük 4 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık avukatları tarafından Mattia Ahmet Minguzzi'nin katil zanlılarına cezai indirim adına engelli raporu alındığı öğrenilirken, mahkeme koridorlarındaki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

"Mahkeme son kararla birlikte 4 sanığa da 'iştiraken adam öldürme' suçundan ceza tayin edebilecek"

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, davanın bugün görülen 5. duruşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim bu duruşmadaki talebimiz mevcut sanıkların iddianamedeki maddelerle yargılanmalarının yeterli olmayacağı; aynı zamanda evladımızın maruz kaldığı silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından da haklarında ek savunma verilerek mahkumiyetlerinin tesis edilmesi yönündeydi. Bu değerlendirmemiz kabul edilmedi ama cumhuriyet savcısı mütalanın hazır olduğunu ve kendisinin dosyaya dair fikrini açıklamaya hazır olduğunu ifade etti. Birleşen davadaki iki sanık sadece bu eyleme 'yardım eden' sıfatıyla yargılanıyorlardı. Ancak Ağır Ceza Mahkemesi taleplerimizi kabul etti ve davaya sonradan eklenen 2 sanığa dosyanın ilk 2 sanığıyla aynı şekilde davranarak, 'iştiraken' bu eylemin gerçekleştirilmesinden dolayı ek savunma hakkı tanıdı. Bu şu anlama geliyor; mahkeme bu 4 sanığa da 'iştiraken adam öldürme' suçundan ceza tayin edebilecek, bunun önündeki hukuki engel kalktı. Cumhuriyet savcısı da dosyanın ilk 2 sanığı hakkında iştiraken çocuğa karşı kasten öldürme; birleşen davanın 2 sanığı içinse çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım eden sıfatıyla sorumlu tutulması gerektiğine dair bir mütalaa sundu" dedi.

"Sanıkların akli melekelerinin yokluğuna ya da suçun idrakine ilişkin herhangi bir rapor sunulmadı, sunulamaz"

Barkın, sanıkların cezai indirimden yararlanmak için "engelli raporu" aldıklarıyla ilgili iddialar üzerine ise, "Bu dosyaya sunulmuş olan yeni bir rapor yok. Kamuoyu bu duruma hassasiyet gösteriyor ama endişeye mahal bir şeyle karşı karşıya değiliz. Dosyaya daha önce sunulmuş olan rapor, çocuğun 'kaynaştırma öğrencisi' olduğuna dair bir rapordu. Yani sanıkların akli melekelerinin yokluğuna ya da suçun idrakine ilişkin herhangi bir rapor sunulmadı, sunulamaz. Zaten soruşturma aşamasında da bu sanığın gerçekleştirdiği eylemin idrakinde olduğu ve ceza ehliyetine sahip olduğuyla ilgili adli tıp raporu vardı" şeklinde konuştu.

Barkın, sanıklar için haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın en üst sınırdan cezalandırma talep ettiklerini belirtti. Davanın karar duruşması 21 Ekim'de görülecek.

"Her şey yolunda gidiyor, karar 21 Ekim'de çıkmış olacak"

Anne Yasemin Minguzzi, mahkeme salonu çıkışında yaşanan gerginlikle alakalı olarak, "Annem içeride fenalaştı, ben zaten kendimi her seferinde zor tutuyorum. Bugün dördünü de karşımda görünce kendimi tutamadım doğal olarak, o yüzden çok zor bir gündü. Ama bana göre her şey yolunda gidiyor, karar 21 Ekim'de çıkmış olacak" dedi.

Öte yandan Minguzzi ailesini desteklemek için çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerden itibaren adliye koridorlarında ve adliye çıkışında hazır bulundu. "Emsal karar istiyoruz" sloganları atılırken, vatandaşlar alkışlar ve pankartlar eşliğinde Minguzzi davasına destek oldu. - İSTANBUL