CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu

Kadıköy'de Bıçaklanarak Öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi İçin Anma Töreni Düzenlendi

Kadıköy'de Bıçaklanarak Öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi İçin Anma Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından Beyoğlu'ndaki Sent Antuan Kilisesi'nde anma töreni düzenlendi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için Beyoğlu'ndaki Sent Antuan Kilisesi'nde anma töreni düzenlendi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy pazarında sözlü tartışma sonrası bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetmişti. Mattia Ahmet Minguzzi dün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Sent Antuan Kilisesi'nde tören düzenlendi

Mattia Ahmet Minguzzi için Beyoğlu'nda bir anma töreni düzenlendi. Beyoğlu Sent Antuan Kilisesi'nde düzenlenen anma törenine Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar ile yakınları, okul arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Dünyaca ünlü İtalyan şef ve sunucu Danilo Zanna da anma törenine katılanlar arasındaydı. İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palinuro'nun yönettiği anma töreninde dualar edildi. Minguzzi'nin fotoğrafları törene katılanlar tarafından çiçeklerle süslendi. Aile üyelerinin taziyeleri kabul etmesinin ardından tören son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı
img

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
img

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
Santorini'de magma hareketliliği! Tehlike sandığımızdan daha büyük

Tehlike sandığımızdan daha büyük

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.