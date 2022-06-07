Kadıköy Çocuk Kitapları Şenliği Başlıyor - Haberler

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Defne Park Çocuk Kitapları Şenliği, 8 Haziran'da başlıyor. Şenlikte, atölyelerden film gösterimine, imza etkinliklerinden sahne gösterimlerine kadar pek çok etkinlik yer alacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılan Defne Park Çocuk Kütüphanesi ilk etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Defne Park Çocuk Kitapları Şenliği kapsamında çocuklar için manga, geri dönüşüm, karikatür, karakter tasarımı ve çizgi roman atölyeleri düzenlenecek. 5 gün sürecek şenliğe çok sayıda yayınevi de çocuk kitaplarıyla katılım sağlayacak.

ANADOLU'YA YARDIM İÇİN KİTAP AĞACI

Bütün Çocuklar Bizim Derneği Gönüllüleri iş birliğiyle çocuklar için film gösterimleri yapılacak. Alana kurulacak olan Kitap Ağacı'na bırakılacak kitaplar, Anadolu'da bulunan çocuklara gönderilecek.

SEVİLEN YAZARLAR DA ŞENLİKTE

Şenliğe katılacak olan yazarlar arasında Recep Kayalı, Verda Anıl, Adil İzci, Selen Gezer, Meftun Kocakaya, Demet Ekmekçioğlu, Tuğba Güven Alkan gibi sevilen çocuk kitabı yazarları bulunuyor. Çocuklar, şenliğe katılan yayınevlerinin açacakları stantlardan yüzde 25 indirimli kitap alabilecek; kitapları, yazarlarına imzalatabilecek. Çocukların hem eğlenecekleri hem de öğrenerek güzel vakit geçirecekleri şenlik, 12 Haziran tarihinde sona erecek.

ANKA / Yerel