- Kaçırılan eserler Mısır'a iade edildi

Yasal olmayan yollarla ülke dışına çıkarılarak Türkiye'ye gönderildiği belirlenen eserler Mısır'a teslim edildi

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Kapısı'nda Mısır'dan gönderilen bir kargoda tarihi eser niteliği taşıyan 1 kilit, 1 Kabe Anahtarı, 1 anahtar ve işlemeli 1 çanta ele geçirildi. Yasal olmayan yollarla ülke dışına çıkarıldığı ve Mısır'a ait olduğu belirlenen tarihi eserler düzenlenen törenle İstanbul Başkonsolosu Büyükelçi Tarek Khalil'e teslim edildi.

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Kapısında Mısır'dan gönderilen bir kargoda kültür varlığı olan eserler tespit edildi. İçinde kilit, Kabe Anahtarı, 1 anahtar ve işlemeli 1 çanta olan kargonun yasa dışı yollarla gönderildiği anlaşıldı. Bunun üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Türkiye, kültür varlıklarının korunmasını ve yasal sahibine iadesi amacıyla, Mısır'a ait eserlerin ait olduğu topraklara dönmesi amacıyla için attı. Eserler, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen törenle Mısır'a iade edildi. Eserlerin teslimi Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürü Gökhan Yazgı tarafından Mısır İstanbul Başkonsolosu Büyükelçi Tarek Khalil'e teslim edildi.

"Bu teslim töreni dünya için büyük mükemmel bir örnek"

Türkiye'ye minnet duyduğunu söyleyen Mısır İstanbul Başkonsolosu Büyükelçi Tarek Khalil, "Hükümetim adına bu antikaları tespit edip alıkoyan kaçakçıların bu yasadışı satıştan yararlanma fırsatının önüne geçen Türk makamlarına takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı'na da bu önemli vesileyle bugün beni ağırladıkları ve Mısır makamlarını bilgilendirdikleri için teşekkür ederim. Bu eserlerin alıkonulması ve gerçek sahiplerine teslim edilmesi konusundaki başarılarından dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bu teslim töreni dünya için büyük mükemmel bir örnektir. Organize suçla bağlantılı olanlar da eski eserler kaçakçılığıyla mücadele için hükümet yetkililerinin göstermiş olduğu çabalar ve devam eden iş birliği nedeniyle bu tür suç faaliyetlerinin engellerle karşılaşmaya devam edeceğine ve başarılı olamayacağına tanık olmaktadırlar. Eski eserler demek milletin ruhu demektir. Yasadışı bir şekilde ticaretinin yapılması insanların tarihini ve kimliğini yok eder. Mısır, bu eserlerin hak sahibine iade edilmesine minnettardır. Ait olduğu yerde tüm dünyanın görebileceği şekilde bir müzede gururla sergilenerek muhafaza edilecektir" şeklinde konuştu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürü Gökhan Yazgı ise, "Bugün Mısır makamlarına iadesi için bir arada bulunduğumuz eserlerin 2021 yılı Ağustos ayında tespit edilmesi ve Mısır'a ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine konu Mısır makamlarıyla istişare edilmiştir. Eserlerin, Mısır Eski Eserlerin Korunması Kanunu'na tabi olduklarına dair görüşleri tarafımıza bildirilmiştir. Bu değerlendirmeler üzerine bakanlığımızca eserlerin gönderildiği kişiyle irtibata geçilmiştir. Kendisine durum hakkında bilgi verilmiş ve vatandaşımız konuyla ilgili iyi niyetli bir yaklaşım sergilemiştir. Bu yaklaşım sonucunda da eserlerin yasal olarak ait oldukları ülkeye iadesine ilişkin süreç uzamamış ve eserlerin iadesini kabul etmiştir" dedi.

"Türkiye ve Mısır arasındaki kültürel iş birliğinin daha da gelişeceğine inanıyorum"

Bu durumun iki ülke arasındaki ilişkileri daha da arttıracağını vurgulayan Müdür Yazgı, "Bilineceği gibi Osmanlı padişahları tarihte kutsal topraklara ihsanlarda bulunmuş ve Kabe için örtü, kilit, anahtar gibi eserler yaptırmışlardır. Yaptırılan bu eserler Kabe dönüşü devlet erkanına hediye edildiğinden bu tür eserlere İslam coğrafyasında sıklıkla rastlamak mümkündür. Örneğin ülkemizde Topkapı Sarayı Müzesi'nde 50'yi aşkın, Türk ve İslam Eserleri Müzemiz koleksiyonunda ise bir adet Kabe anahtarı bulunmaktadır. Mısır'a ait korunması gerekli kütür varlıkları oldukları Mısır makamlarınca da teyit edilen 1 adet Kabe anahtarı, metal 1 adet anahtar ve kilit ile 1 adet Kabe anahtar çantasını Mısır'ın İstanbul Başkonsolos Vekili Sayın Büyükelçi Tarek Khalil'e teslim etmekten memnuniyet duymaktayız. Bu vesileyle kültür varlıkları açısından iki zengin ülke olan Türkiye ve Mısır arasındaki kültürel iş birliğinin daha da gelişeceğine inanıyor, konuşmama son verirken, eserlerin yasal sahibi olan ülkelere iadesine ilişkin iş birliklerinin artarak sürmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.